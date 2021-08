Eldels joves que viuen até el català com a llengua habitual, mentre que el 2015 ho era per al 35,6%, segons es desprèn deelaborada per l'Ajuntament de Barcelona i que ha presentat aquest dimarts en una roda de premsa el regidor, responsable d'Infància i Joventut.El castellà passa de ser la llengua habitual deldels joves el 2015 a ser-ho per alel 2020, i també pugen lleugerament l'anglès, que se situa com a llengua habitual per alde joves. Les dificultats amb el català són més pronunciades entre els nascuts fora d'Espanya, ja que només el 32,4% d'aquestes persones assegura tenir un bon coneixement de la llengua del país, una xifra que puja alentre els nascuts a l'Estat.Si es reparteixen els barris de Barcelona en tres estrats segons els, el mapa queda d'aquesta manera: en els més rics, eldels joves tenen el català com a llengua habitual; el percentatge cau al 32% en el segon estrat; i se situa en el 13,9% en aquells barris amb menys renda.L'enquesta, elaborada entre el 10 i el 12 de març i del 18 al 27 de juny de l'any 2020, ha recollit 1.407 entrevistes deque viuen com a mínim des de fa sis mesos a la ciutat.

