Prada i la seva gent reben el Premi Canigó a la Universitat Catalana d'Estiu

han estat guardonats aquest dimecres amb elque atorga la. El premi reconeix la trajectòria d'una persona i d'una entitat rellevant en favor de la relació cultural, cívica, científica o política entre elsD'aquesta manera, el president de l'UCE,, ha volgut reconèixer el "paper" que ha tingut la vila de Prada amb els: "No podem oblidar l'acolliment en temps molt difícils, el suport perquè l'UCE tirés endavant o mantenir la idea de la unitat dels Països Catalans", ha expressat.L'acte s'ha celebrat en una sala del cinema Le Lido de Prada davant una cinquantena d'assistents on el director de l'editorial Terra Nostra,, ha fet el pregó on agraïa el paper de qui havia estat alcalde de Prada i actual primer ministre de l'Estat francès,: "Ell va inaugurar el, va renovar la tomba de Pompeu Fabra, va finançar l'UCE i ha intervingut en la problemàtica de les llengües regionals", ha dit., l'actual alcalde de Prada, ha recollit el premi emocionat pel repàs històric que ha fet Gual sobre la vila: "Ha estat una lliçó d'història del meu poble que fins al dia d'avui, no havia entès. Ho agraeixo molt i ho rebo amb el cor". El batlle s'ha compromès a "refer" lamentre duri el seu mandat.Prada va ser un punt d'acollida per molts catalans, especialment intel·lectuals i polítics, que van marxar a l'exili després de la victòria franquista en la. La vila va acollir el compositoro el filòleg català, on va morir i va ser enterrat el. La seva tomba ha estat adaptada per retre-li homenatge, que se celebra cada any en el marc de l'UCE.El Premi Canigó s'atorga des delper l'UCE de manera ininterrompuda. Entre els diferents guardonats, destaquen els reconeixements a(2004), l'(2007),(2011),(2016) o(2017), entre molts d'altres. El reconeixement no té una dotació econòmica i consisteix en una reproducció d'una obra d'art.

