El TSJC tomba el toc de queda reclamat pel Govern i només afectarà 19 municipis

El(TSJC) ha tombat aquest dijous el toc de queda reclamat pel Govern, queque la Generalitat volia mantenir sota el confinament nocturn. Una de les ciutats que segons el TSJC quedarà fora del toc de queda serà, la ciutat més poblada del país.Alcarràs, Amposta, Arenys de Munt, Badia del Vallès, Balaguer, Banyoles, Calafell, Celrà, Cervelló, Gelida, Manlleu, Martorell, Montblanc, Móra d'Ebre, Palafolls, Salt, Sant Feliu de Guíxols, Sarrià de Ter i Torroella de Montgrí.El Govern va sol·licitar dimarts que el toc de queda s'apliqués en aquells municipis amb una incidència acumulada de en els últims set dies. Fins aquesta setmana, el límit era de, i aquesta es la xifra que la justícia manté com a llindar per aplicar la mesura. El confinament nocturn es va recuperar oficialment el 14 de juliol i va entrar en vigor el mateix dia 16.És la segona vegada consecutiva que l'executiu reclamava endurir el límit de casos, que ha generat polèmica en municipis de platja que veuen incrementada la seva població i denuncien manca de recursos per fer front a reunions nocturnes si no estan dins dels índexs epidemiològics necessaris per estar sota el toc de queda.Davant la possibilitat d'adoptar noves mesures, com ara l'aplicació d'unper gaudir de determinats serveis -restauració, activitats en interiors-, de moment la Generalitat no s'ho planteja . El president de la Generalitat,, va indicar aquest dimecres en una entrevista a l'Agència Catalana de Notícies (ACN) que, malgrat que no es pot descartar "res" en un context de pandèmia, no es planteja "a hores d'ara" fer servir una eina controvertida com és el passaport Covid., argumentava Aragonès en aquesta entrevista. De fet, el president ha afegit que l'ús del passaport genera un "debat ètic de fons" sobre les restriccions de drets i llibertats, de manera que no calen "mesures precipitades" sinó apostar per incentivar la vacunació. El ritme d'immunització ha baixat amb l'arribada de les vacances, malgrat que s'ha obert a col·lectius fins ara aturats com el dels

