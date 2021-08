​El major dels Mossos d’Esquadra,, es va desplaçar a Madrid fa unes setmanes per mantenir reunions amb el Tribunal Suprem, l’Audiència Nacional i la Zarzuela, centre neuràlgic de la monarquia espanyola, segons ha avançat La Razón. Aquestes trobades es van celebrarque comanda Joan Ignasi Elena, segons detallen fonts consultades perTrapero, restituït el mes de novembre al capdavant dels Mossos quan el conseller era, de Junts, va desplaçar-se a Madrid per citar-se amb tres institucions que han tingut una posició obertament contrària a l'independentisme. El Suprem va ser qui va condemnar els líders de l’1-O, mentre que l’Audiència Nacional és qui va jutjar (i després absoldre) la cúpula dels Mossos durant el referèndum. I a la Zarzuela hi habita el rei, que el 3 d’octubre del 2017 va carregar amb duresa contra l’independentisme i va anticipar la intervenció de l’autonomia en un discurs que encara porta cua.L'octubre passat, l'Audiència Nacional va absoldre Trapero, per a qui la Fiscalia demanava 10 anys de presó o una pena d'inhabilitació després d'haver estat fulminat el 2017 amb

