El president de la Generalitat,, ha afirmat en una entrevista a l'ACN que "no es pot descartar mai res", però que no es planteja "a hores d'ara" utilitzar elper restringir algunes activitats."Abans cal impulsar totes les altres mesures de promoció de la vacunació", argumenta. De fet, el president ha afegit que l'ús del passaport generasobre les restriccions de drets i llibertats, de manera que no calen "mesures precipitades" sinó apostar per incentivar la vacunació.Aragonès ha manifestat que, de moment, encara-aprovades a principis d'estiu- per evitar una desescalada ràpida: "Relaxarem les mesures quan sigui necessari", ha subratllat. El cap de l'executiu ha advertit que, segurament, encara caldrà mantenir força mesures de prevenció quan comenci el curs escolar.Finalment, Aragonès s'ha mostrat partidari de vacunar els països amb nivells baixos de protecció contra la pandèmia, abans de plantejar l'aplicació deals territoris amb pautes completes.

