El Govern torna a canviar el criteri pel toc de queda i el prorroga a 148 municipis

El, com a mínim, fins al 27 d'agost. El Govern sol·licitarà al(TSJC) l'aval al confinament nocturn durant set dies més per continuar frenant la corba de contagis i hospitalitzacions de les últimes setmanes.El toc de queda afecta aquells municipis que tenen una incidència acumulada deen els últims set dies. Fins ara, el límit era de 250 casos per cada 100.000. El confinament nocturn es va recuperar oficialment eli va entrar en vigor el mateix dia 16. És la segona vegada en la qual s'endureix el límit de casos.Les UCI dels hospitals catalans estan estancades, amb la cinquena onada a la baixa. Aquest dimarts, el Departament de Salut ha registrat l'ingrés de. El total de persones a les UCI és de 521. Pel que fa als ingressos a planta, la tendència va a la baixa i n'hi ha 1.656, 67 menys que ahir.

