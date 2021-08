Aragonès parla amb Sánchez i s'ofereix per acollir tants refugiats afganesos «com faci falta»

El president de la Generalitat,, va parlar aquest dilluns amb el cap del govern espanyol,, i va oferir Catalunya per acollir tants refugiats i refugiades de l'"com faci falta". Així ho ha explicat Aragonès en una entrevista a l'Agència Catalana de Notícies (ACN) aquest dimarts, on assegura que tota la xarxa catalana d'espais d'acollida s'ha posat a disposició per afrontar l'"emergència humanitària", provocada pel control dels talibans al país El president també reclama queper reconèixer el dret a l'asil de les persones refugiades a Catalunya. Tot i que no va concretar xifres amb Sánchez, Aragonès ha asseverat que el país "assumeix les seves obligacions internacionals", també en matèria humanitària., ha remarcat Aragonès, que va oferir ahir Catalunya a Sánchez com a terra d'acollida i refugi, tant per la part que correspondria pel seu pes en població com "pel que faci falta". "Ens hem de preparar perquè hi haurà una onada d'exili i una necessitat d'oferir asil i refugi a centenars de milers de persones", ha argumentat el cap del Govern.Aragonès ha emfatitzat que cal accelerar tots els tràmits d'asil per reconèixer oficialment els estatus de persones refugiades, un procés que és "molt lent". En aquest sentit, el president ha apuntat que l'Estat -que és qui en té la competència- ha de posarper defensar el dret a la protecció internacional. Aragonès ha afegit que aquest dimarts mateix sortiran mitjans de transport des de l'Estat per poder dur a terme el procés de repatriació, d'aquí uns dies.

