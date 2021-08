Biden: «No lluitarem i morirem en una guerra que les forces afganes no estan disposades a lluitar»

Elvehement lai ha esgrimit que l'objectiu quan van arribar al país fa dues dècades mai va ser la "construcció nacional", sinó la protecció dels EUA d'atacs terroristes. En una compareixença sense preguntes després d'arribar de Camp David, Biden", ha reblat. En aquest sentit, ha afirmat que és la "decisió adequada per als Estats Units" i creu que els esdeveniments han provat que cap desplegament permetrà un Afganistan "estable".En la primera aparició pública des de la crisi al país asiàtic,i defensa que han donat als afganesos l'oportunitat de "". "No podem donar-los la voluntat de lluitar per al futur", ha afegit.Per al president americà, "mai és un moment adequat" per retirar les forces dels EUA del territori i ha defensat que havien planejat qualsevol tipus de "contingència", malgrat reconèixer que"."Liderarem la diplomàcia i seguirem empenyent per l'estabilitat regional, defensant els, com fem a la resta del món", ha afirmat, afegint que els drets humans són el centre de la "política exterior".Per Biden,". A més, ha afirmat que va instar a Ashraf Ghani a lluitar contra la corrupció interna i destinar l'ajuda americana a aixecar el país. "Xina i Rússia volen que ens desgastem a l'Afganistan, però no ho farem", ha advertit.

