Totes les xifres per entendre el drama econòmic del Barça

no li va agradar gens la carta de en què li criticava la gestió feta en els primers mesos de mandat, marcats invariablement per l'adeu de Leo Messi en direcció al PSG . El president del Barça va conèixer el contingut de la missiva del seu antecessor en un viatge en avió i va decidir que havia de comparèixer públicament per explicar detalls de l'auditoria econòmica encarregada per conèixer els detalls de l'última etapa de Bartomeu al club i per enviar-li un avís inequívoc: "No s'escaparà de la seva responsabilitat" . L'enfrontament és evident, com demostra la quantitat de vegades que ha acusat del'anterior mandatari.Laporta i els seus companys de junta no obliden l'acció social de responsabilitat que la junta liderada per-amb Bartomeu com a vicepresident- va tirar endavant per la gestió econòmica en la primera etapa de l'actual president, que a mitjans de març va arrencar el segon període al capdavant de l'entitat. L'ha hagut d'encarar tenallat per la situació econòmica, encara pitjor del que es pensava en campanya. Aquestes són les xifres clau per entendre elque viu el club blaugrana.. Feia setmanes que la realitat s'anava aproximant a aquesta xifra, però Laporta no l'ha confirmat oficialment fins aquest dilluns. Els números negatius -inèdits en la història del club- ja han estat entregats a la Lliga, un cop auditats per Ernst&Young. Els ingressos han caigut fins alsmilions, mentre que les despeses s'han enfilats fins alsmilions, una quantitat insostenible. El president s'ha congratulat per la firma d'un acord amb, el principal creditor del club, per valor de 595 milions d'euros que serveix per refinançar recursos.. Com s'ha arribat a aquesta situació? Fonamentalment, per una massa salarial disparada que supera la xifra total d'ingressos que té el Barça. Els sous esportius són demilions d'euros, xifra que inclou elsi les amortitzacions. Aquests números són més elevats que els dels principals competidors del club blaugrana: eli el, entre d'altres, tenen una massa salarial un 30% inferior a la del Barça.La reducció és urgent, i Laporta ha verbalitzat per primera vegada fins on ha d'arribar la retallada:. Un dels problemes que s'ha trobat la junta és que la reducció pactada per Bartomeu amb els jugadors no era ben bé una retallada neta, sinó un diferiment en el pagament en base a múltiples conceptes, com ara primes per finalització de contracte. L'únic jugador que s'ha rebaixat de manera efectiva el sou és Gerard Piqué, gest que ha servit per poder inscriure nous integrants de la primera plantilla davant la Lliga i completar l'equip que dirigeix. La xifra és demolidora. Pràcticament la meitat és deute bancari, mentre que pràcticamentmilions són pagaments que el club encara no ha fet a jugadors. L'Espai Barça té un deute de 56 milions, mentre que n'hi ha 90 que corresponen a litigis. Un d'aquests litigis, per cert, és el que tenia el Barça amb, ja resolt i que ha generat crítiques per part de Bartomeu. Laporta ha recordat al seu antecessor que ell i Rosell van pactar per tal de quedar exonerats a nivell individual, un gest que no va evitar que el club fos esquitxat penalment. "Un pacte vergonyós", ha indicat el president blaugrana en roda de premsa.. Un dels aspectes que més repetia l'anterior junta és que la pandèmia havia generat un impacte demolidor en les finances del club. Segons l'auditoria, la crisi del coronavirus ha costat 91 milions al club. Una xifra que indica que. Laporta ha indicat que s'han trobat proves concloents que hi ha hagut fraccionament de contractes en l'anterior etapa, i no només en el cas d'I3 Ventures, el conegut com a Barçagate . També es va fer, per exemple, amb l'Espai Barça. És per això que el president blaugrana ha obert la porta a una acció social de responsabilitat o altres iniciatives judicials per depurar la presumpta mala gestió de Bartomeu. Laporta també ha parlat de casos en què es pagaven traspassos de 40 milions i s'hi incloïen vuit milions com a prima de compra i dos com a prima de compra.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor