Les 29 coses que una dona no pot fer a l'Afganistan talibà

Els talibans ja dominen l'Afganistan. Després de la fugida del president Ashraf Ghani i que els insurgents accedissin a la capital, Kabul, el país torna a caure en mans dels talibans després de vint anys.



El domini talibà comporta una vida infernal per a les dones: privacions i sofriments constants. Les tracten com animals, o pitjor. No tenen gens d’importància en la societat talibana i pateixen moltes restriccions i maltractaments. Detallem 29 coses que una dona no pot fer a l'Afganistan talibà segons l'Associació Revolucionària de Dones d'Afganistan (RAWA).

1. Completa prohibició del treball femení fora de les seves llars. Només poques metgesses i infermeres poden treballar en alguns hospitals de Kabul.2. Les dones no poden fer res fora de casa si no estan acompanyades del seu mahram, un parent proper masculí com el pare, el germà o el marit.3. No poden fer tractes amb comerciants masculins.4. No poden tenir doctors masculins, per aquest motiu poden treballar algunes dones metgesses.5. No poden estudiar ni en escoles ni universitats.6. Estan obligades a portar burca: el vel les ha de cobrir de cap a peus.7. Està permès apallissar, assotar i abusar verbalment les dones que no vesteixin amb burca i les que no vagin acompanyades del seu mahram.8. Assotar en públic les dones que no ocultin els seus turmells.9. Permesa la lapidació pública contra les dones acusades de mantenir relacions sexuals fora del matrimoni.10. Prohibit fer ús de cosmètics: a moltes dones amb les ungles pintades se'ls han amputat els dits.11. Les dones no poden parlar ni donar la mà a homes que no siguin mahram.12. Els estranys no poden escoltar la veu d'una dona: tampoc poden riure en veu alta.13. No poden portar sabates de taló que puguin produir so al caminar: cap home no pot escoltar les passes d'una dona.14. Prohibit pujar al taxi sense el seu mahram.15. No poden aparèixer a la ràdio, la televisió o reunions públiques de qualsevol mena.16. Prohibició a les dones de practicar esports o entrar a cap centre esportiu.17. Les dones no poden anar en bicicleta o motocicleta, encara que sigui amb els mahrams.18. Les dones no poden portar roba de colors vistosos perquè els talibans els consideren "sexualment atractius".19. Prohibició a les dones de reunir-se amb motiu de festes amb propòsits recreatius.20. No poden rentar roba als rius o places públiques.21. Els noms de carrers i places no poden incloure la paraula "dona".22. Les dones no poden treure el cap al balcó.23. Les dones no poden ser vistes des del carrer: les finestres han de ser obligatòriament opaques.24. Els sastres no poden prendre mides de les dones ni tampoc cosir roba femenina.25. L'accés als banys públics no està permès.26. Els homes i les dones no poden viatjar al mateix autobús.27. Els pantalons acampanats estan prohibits, tot i portar-los sota el burca.28. No es poden fotografiar ni filmar les dones.29. Prohibit publicar fotos de dones en revistes i llibres o penjar-ne als murs de cases i botigues.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor