Argimon alerta que la pandèmia no pot servir per retallar «encara més» drets i llibertats

La pandèmia és global

El conseller de Salut,, ha estat un dels encarregats de donar el tret de sortida a la 53a edició de la, que se celebra des d'avui i fins al 22 d'agost a, a la. En l'acte d'inauguració, Argimon ha reflexionat sobre els perills que pot suposar la pandèmia per retallar "encara més" els drets i llibertats.A banda de la presència d'Argimon, l'acte de presentació ha comptat amb la intervenció del batlle de Prada,, i de, president de la fundació UCE i de l'. L'acte s'ha celebrat en una sala plena d'assistents del, respectant les mesures sanitàries de distància i mascareta. L'edició d'enguany té com a lema central "Fer dels Països Catalans una nació normal" i s'allargarà fins al pròxim 22 d'agost en un format híbrid, amb xerrades presencials a Prada i classes en format digital.En el discurs de presentació, Argimon ha reflexionat entorn elsen el marc de la Covid. En aquest sentit, ha reconegut que "estem fent coses que mai havíem pensat". "Jo les avalo i algunes les he recomanat, com elque va fer totfa un any i mig, o els confinaments nocturns que hem fet durant molts mesos", ha dit. Argimon defensa que les restriccions han de tenir una "motivació sanitària".A més, ha alertat "de persones" que voldrien fer servir el toc de queda per. El conseller ha advertit que s'ha d'estar "molt atent" perquè aquesta crisi sanitària no agreugi "encara més" la privació de drets i llibertats que "teníem retallats abans de la pandèmia". També ha expressat incomoditat amb algunes de les polítiques que s'han pres durant la crisi de la Covid: "", ha sentenciat.El conseller de Salut ha lamentat que elssom un dels territoris amb "més desigualtats en l'àmbit social i econòmic d'Europa". Sobre això, ha defensat que cal tenir-ho "molt en compte" per construir un país "més just, cohesionat i lliure". Argimon ha reconegut que la pandèmia "ha augmentat les". "Els efectes sanitaris, econòmics i socials, han colpejat amb molta més cruesa les persones desfavorides", ha dit.Lligat a la desigualtat, el conseller de Salut ha alertat que és en un context de crisi social i econòmica com el que vivim, quan s'obre camí l'i laamb "receptes fàcils". Ha recordat l'auge i l'entrada als parlament d'Europa d'aquestes organitzacions polítiques. En aquest sentit, ha demanat "fugir-ne" i posar per davant "l'esperit crític"."Si volem sortir d'aquesta crisi, haurem d'exercir la solidaritat", ha dit Argimon. Així doncs, cal entendre i situar la pandèmia en un, i per tant, caldrà vacunar tot el món per posar-hi fi, ha dit. El conseller de Salut ha alertat dels perills de la desigualtat en el procés de vacunació entre països, ja que això "facilita la propagació d'infeccions, que donen peu a noves mutacions i variants". En aquest sentit, ha reconegut que hi ha "una crisi de solidaritat" quan hi ha parts del món que no han arribat alde la població vacunada.

