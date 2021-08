El govern espanyol nega que s'expulsi els menors que van entrar a Ceuta: «Volien tornar al seu país»

El govern espanyol ja ha retornat al45 menors migrants que van arribar a Ceuta al maig. El ministre d'Interior, ha explicat que s'han fet 15 retorns al dia en tres dies . Marlaska ha dit que aquestes xifres permeten fer un "estudi detallat de les circumstàncies" per garantir que el "retorn assistit" amb la família és la forma "més adequada" de garantir el seu "interès superior". Marlaska, a banda, ha negat que s'hagi produït una expulsió:En una entrevista aquest dilluns al matí a la Cadena SER, el titular d'Interior ha assegurat que no s'expulsa menors vulnerables i ha afirmat que, que és qui té competència en la seva tutela, i es fa "conforme a un marc normatiu". A més, Marlaska ha argumentat que els 45 menors volien tornar al seu país d'origen i. El ministre també ha dit que totes les institucions "han estat correctament informades del desenvolupament dels esdeveniments".En relació amb la ministra de Drets Socials,, d'Unides Podem, que va advertir per carta a Marlaska que la repatriació de menors és "molt greu" i que podria "incomplir" els drets dels infants, el ministre ha apuntat que tots els departaments de l'executiu de Pedro Sánchez estan "perfectament connectats".

