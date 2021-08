Almenys 5 morts en ple caos a l'aeroport de Kabul per fugir de l'Afganistan

Awful, chaotic scenes at Hamid Karzai International Airport. People scrambling and no where to go. Woman says "look at the state of the people of Afghanistan" #Kabul pic.twitter.com/5Ohe1c81uB — Yalda Hakim (@BBCYaldaHakim) August 15, 2021

Ja s'han comptabilitzati una multitud de ferits en l'intent dels afganesos perdes d'ahir a la nit amb l'entrada dels talibans. Un cop els insurgents han pres la capital d'Afganistan després de 20 anys,Els vídeos que circulen a les xarxes socials des d'ahir a la nit com el darrer de la periodista Yalda Hakim, de la BBC, mostren lade la població concentrada a l'un cop el president ha fugit del país i els talibans han pres el palau presidencial i diverses principals ciutats d'Afganistan després de 20 anys esperant. Com a resposta a aquestaper disposar d'un mitjà de sortida, l'exèrcit americà va advertir amb trets a l'aire per dispersar la població i rebaixar la violència per agafar avions.Laentre ells infants, alguns sense visat ni documentació, va arribar ahir a la nit deixantper fugir en vols de repatriació cap altres paisos, en especial Estats Units, que té el control del trànsit aeri del país. Com a conseqüència, ja hi haen l'intent de fugida des de l'aeroport.La majoria de, gairebé tots els que conformen la Unió Europea. França, Espanya, Portugal, Corea, el Regne Unit o Noruega, entre d'altres, signen el comunicat per repatriar ciutadans i exigeixen a les autoritats "respectar i facilitar" l'evacuació. "Afganesos i ciutadans internacionals que vulguin marxar han de poder fer-ho: carreteres, aeroports i punts fronterers han de seguir oberts i s'ha de mantenir la calma", afirmen en el comunicat.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor