Colau titlla les escridassades a Gràcia d'«actitud sectària»

L'alcaldessa de Barcelona,, ha titllat lesrebudes durant el pregó de la Festa Major de Gràcia d'"". "Crec que aquesta actitud no representa a la majoria de graciencs i gracienques ni a la majoria de barcelonins i barcelonines.", ha dit en una publicació al seu compte d'Instagram.I és que Colaua l'ajuntament de la Vila de Gràcia que no van deixar-la parlar. Hi va haver d'intervenir el pregoner, Jordi Cuixart, per defensar-la: "Tots formem part del mateix poble". Uns fets que van provocar les llàgrimes de l'alcaldessa de la capital catalana."No deixaré que cap xiulet modifiqui els meus sentiments i afectes cap a persones que pensen diferent de mi. Gent com en Jordi Cuixart", ha escrit a la publicació l'alcaldessa. Tot i les diferències polítiques entre ells, Colau defensa que sempre han pogutFent referència als mesos de pandèmia, així com als últims anys "difícils", segons diu, Colau creu que hem "d'". Així, l'alcaldessa defensa la diversitat de la capital catalana: "Visca les festes de Gràcia!".

