Els talibans entren a Kabul

Elsja han entrat Kabul. Així,Segons han informat fonts oficials al diari The Washington Post, els talibans han pres posicions aquest diumenge fora de la capital, tot i que. Segons informa Catalunya Ràdio, els talibans esperaran que surtin les persones estrangeres per entrar a la capital.El mitjà local Tolonewsquan els talibans han accedit a Kabul aquest diumenge al matí després de lliurar les competències sobre l'autoritat de les negociacions amb els talibans als líders polítics del país, segons ha explicat el ministre de Defensa en funcions, Bismila Mohammadi. El president afganèssegons ha confirmat un assessor proper del mandatari a la cadena índia WION News, sense donar més detalls", d'acord a un comunicat publicat pel seu portaveu, Zabihulá Muyahid, al seu compte de Twitter. Això no obstant, i davant d'una possible entrada per la força a la capital, els responsables de l'organització "ordenen a totes les seves forces que es col·loquin a les portes de Kabul i no intentin entrar a la ciutat" per evitar sang a l'espera de l'inici d'un"Donat que la capital, Kabul, és una ciutat gran i densament poblada, els mujahidins de l'Emirat Islàmic no tenen la intenció d'entrar a la ciutat per la força, sinó d'. S'estan celebrant negociacions per garantir que el procés de transició es completi de forma segura", explica la nota.Els talibans han precisat que, fins que culminin les negociacions, la situació de seguretat a la zona queda en mans "del bàndol contrari", és a dir, del govern afganès. Per últim, garanteixen a la població la seva seguretat en afirmar que no busquen "venjar-se de ningú" i queElha indicat, en un comunicat emès minuts abans, que no hi ha atacs a la capital i que la, informa la cadena afganesa 1TV News. "Les forces afganeses, en coordinació amb les forces internacionals, tenen la ciutat controlada i no hi ha motiu de preocupació", segons el comunicat del Palau Presidencial.

