Ribera acusa Podem de «demagògia barata» amb el preu de la llum

La vicepresidenta tercera i ministra de Transició Ecològica,, ha negat que l'escalada deles pugui solucionar "d'un dia per l'altre amb una publicació al BOE d'alguna cosa màgica". "Qui ho digui o bé no en té ni idea o està fent", ha afirmat aquest divendres en una entrevista a La Sexta.El portaveu d'Unides Podem al Congrés,, va dir dijous a la Cadena SER que elpodia limitar el preu de l'energia de forma immediata. Ribera ha criticat que dir això és "generar una falsa expectativa" i ha ironitzat que, per abaixar el preu de la llum amb un decret, caldria "del mercat europeu de l'electricitat" o "decidir que prescindim del gas natural o altres fons d'energia".La titular deha defensat que cal prendre mesures estructurals per transformar el sistema energètic. Ribera ha insistit que el govern espanyol ja està treballant en aquesta direcció en paral·lel a les mesures de curt termini que ha pres en, però ha avisat que es preveu que els preus alts es mantinguin.Ribera ha explicat que el govern espanyol estudia com gestionar lesi ha apostat per fer-ho de forma "centralitzada i organitzada" amb "independència de si la gestió pot ser portada en alguns casos per empreses privades" o si es fa amb "o confederacions hidrogràfiques".En tot cas, la vicepresidenta ha dit que cal canviar lesperquè les que hi ha actualment ja no s'ajusten a la realitat. Ribera ha explicat que en els pròxims dos anys venceni que al llarg d'aquesta dècada ho fan més de dues-centes, la majoria de les quals són petites.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor