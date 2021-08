Els pagesos critiquen la prohibició de llaurar amb maquinària

Una decisió "arbitrària"

Les principals organitzacions agràries del país,han coincidit a criticar la prohibició de, la qual asseguren que demostra "desconeixement" del sector. La mesura la va dictar dimecres el Govern per als 279 municipis ambamb l'única excepció de la recollida de fruita, al·legant els riscos que podria generar. Els sindicats del ram, però, recorden que els agricultors han provocat per aquesta maquinària.UP ha traslladat la queixa al Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural perquè considera que es contradiu amb la petició deque va fer la consellera. La prohibició, al·lega l'organització, "demostra un desconeixement del sector agrari, perquè altres sectors com ara la vinya, l'horta o el farratge necessiten ser treballats", a més del de la fruita, i remarca que "la contribució de la pagesia a minimitzar l'abast de possibles incendis és molt més efectiva amb el llaurat perimetral".UP demana a Acció Climàtica que faci efectiva la proposta que porta fent el sindicat des de fa temps per tal de fomentar el llaurat de franges perimetrals per a la prevenció d'incendis després de la sega. L'organització agrària planteja undins del nou Programa de Desenvolupament Rural (PDR) per a la pagesia que després de la sega llauri franges perimetrals a boscos, camins i carreteres, línies elèctriques o línies fèrries, o bé que la superfície llaurada es consideri guaret a efectes del compliment de la condicionalitat i el component verd de la Política Agrària Comuna (PAC) o de la condicionalitat reforçada de la nova PAC de després del 2020.El sindicat considera que el llaurat de franges perimetrals no hauria de suposar una nova obligació per a la pagesia atès que "la majoria d'incendis forestals provocatssinó per altres activitats humanes". Tot i això, "és la pagesia la que, principalment, en pateix les conseqüències", lamenta UP.L'organització agrària assenyala també que, durant el període 1994-2018, només el 4% dels incendis forestals van ser causats per motors i màquines, entre els quals la maquinaria agrícola, segons dades d'Acció Climàtica. "El fet que es porti a terme activitat agrària ja prevé la proliferació d'incendis, i que hi hagi superfície agrària ja serveix de tallafoc", afegeix. En aquest sentit, Unió de Pagesos sosté que "no s'hauria d'obligar la pagesia a fer més tasques de les que ja fa per a la societat sinó ajudar-la perquè elsde l'activitat agrària, i que el mercat no remunera, siguin compensats per la societat".Al seu torn, JARC ha presentat una altra queixa al Departament en què l'insta a demanar a Interior que rectifiqui i permeti fer qualsevol activitat agrària arreu del país, sempre mantenint lesnecessàries. L'entitat considera que la prohibició demostra "un gran desconeixement de l'activitat agrícola i ramadera". Així mateix, JARC reclama a Interior que, abans de prendre qualsevol decisió que pugui afectar a qualsevol activitat com ara l'agrària, ho consulti prèviament amb la conselleria pertinent, en aquest cas a Acció Climàtica, per evitar "pèrdues innecessàries per als professionals"."No s'ha tingut en compte que l'ús de la maquinària és necessària per alimentar eli no s'ha distingit entre les zones dei les de", lamenten. Des de l'entitat agrària assenyalen que aquesta prohibició implica també l'ajornament de la sega de l'alfals, que s'hauria de fer durant aquests dies, cosa que "pot significar la pèrdua de tota la collita i dels esforços de tot l'any".L'organització agrària sosté que "la prevenció dels incendis s'ha de fer 365 dies de l'any, amb una bona gestió forestal, que no s'ha fet, i donant suport a agricultors i ramaders que mantenen i cuiden el territori". JARC recorda que dels 289 incendis que es van declarar el 2020, només 31 van ser causats per l'activitat agrària i, per això, considera "del tot arbitrària" aquesta prohibició i lamenta que, "una vegada més, posa el focus d'atenció sobre l'activitat agrària, ja queque provoquen el 89,7% dels incendis".JARC també posa de relleu que "la falta de suport de l'activitat agrària comporta que, especialment en determinades zones més marginals o desafavorides el risc d'incendi augmenti, en créixer la zona forestal sense el control necessari". En aquest sentit, l'entitat demana a Acció Climàtica "que actuï i implementi polítiques amb mesures per donar suport a l'activitat agrària, que serviran alhora, per lluitar contra incendis i altres conseqüències del". Entre aquestes, demana "un control efectiu de la fauna i netejar els boscos i altres espais naturals".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor