Mor l'actriu Pat Hitchcock als 93 anys, filla única del llegendari director

L'actriu, ha mort a l'edat de 93 anys. Segons ha pogut confirmar la seva pròpia filla, la intèrpret i coneguda com a Pat va perdre la vida aquest dilluns, per causes que es desconeixen, a la seva residència a California.La Patricia va aparèixer en diverses de les pel·lícules del seu pare. Les més destacades van ser. A Psycho, Hitchcock va interpretar a Caroline, la companya d'oficina de Janet Leigh, que li ofereix compartir els seus tranquil·litzants. En una altra destacada, Strangers on a Train, interpretava el personatge secundari de la Barbara Morton, germana del personatge protagonista que feia Ruth Roman, Anne Morton.Nascuda el 1928, el seu pare Alfred i la seva marevan encoratjar-la des de ben petita a ser actriu.-que no fossin de la filmografia del seu progenitor- com arai diverses sèries de televisió de l'època.Pràcticament es va retirar de la interpretació quan van néixer les seves tres filles. Patricia Hitchcockque va arrasar la zona de Woolsey, al sud de California, devastés casa seva.

