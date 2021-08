Suspeses les acampades i limitat l'oci juvenil a 24 comarques pel risc d'incendis

Mapa de predicció de perill d'incendi forestal dia 11/08/2021 pic.twitter.com/6gMKliMWxp — Agents Rurals (@agentsruralscat) August 11, 2021

Lesal medi natural queda suspesa fins dilluns a causa de l'i l'. És una de les mesures anunciades aquest dimecres pel secretari general d'Interior,, per evitar l'aparició de focs en una situació que ha titllat d'"" i s'aplicarà a, aquells on el perill d'incendi és qualificat d'alt."Cal cancel·lar totes les activitats de joventuts de tipus acampada o ruta en zones qualificades de nivell 3", ha exposat en roda de premsa Amorós, que ha subratllat que aquells que ja hi estiguin hauran dedes d'aquest dimecres a la nit i, quan s'espera que l'onada de calor acabi. De la mateixa manera, les activitats dels casals de colònies is'hauran de limitar als entorns immediats de l'espai de pernoctació.El Govern també suspèn tota l'que comporti ús de maquinària entre les 10h i les 20h, exceptuant en el cas de la recollida de la fruita. Igualment, ha prohibit tot el, així com treballs en línies elèctriques en el mateix horari, quan tampoc no es podran fer treballs d'obres i manteniment de vies públiques, amb algunes excepcions que fixarà l'executiu. Finalment, també se suspèn laal medi natural en aquests municipis, excepte per a les persones que hi visquin.Amorós ha avisat que els cossos de seguretat controlaran l’accés al medi natural iaquells que no compleixin les prohibicions i ha subratllat que el risc és elevat perquè, malgrat que normalment les onades de calor duren un o dos dies, aquest cop es preveu que en siguin cinc. A més,i, malgrat que això hauria de dificultar l'expansió dels focs, també en dificultaria la lluita per l'extinció a les nits.Igualment, el Govern ha activat dos plans d'emergència, l'Infocat i el Procicat per onada de calor i el número dos d'Interior ha instat sobretot aal medi rural, ja que aquestes causen un de cada 20 incendis, per bé que en total els humans són responsables del 80% dels incendis. "Cal evitar les simultaneïtats, si n'han d'afrontar 3 o 4 incendis alhora, elspatiran molt", ha alertat Amorós. També ha instat a cuidar la, com gent gran i malalts crònics i a evitar fer esport o passejar mascotes en els moments de més calor.

Els 279 municipis en nivell 3 del Pla Alfa by edicio naciodigital on Scribd

