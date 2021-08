Messi: «Tinc les ganes intactes de guanyar, per això vinc a un club ambiciós»

Ni 24 hores després de l'anunci oficial del, l'excapità del Barça ja ha realitzat la roda de premsa de presentació com a jugador de l'equip parisenc. "La felicitat és enorme i estic molt il·lusionat", han estat les seves primeres paraules.En les primeres declaracions després de la marxa de Barcelona, l'argentí anava acompanyat de la seva companya, Antonella Roccuzzo i els seus tres fills. L'excapità blaugrana s'ha referit amb tristesa: "Va ser molt dur, vaig ser-hi molts anys i és difícil el canvi després de tant de temps", ha dit. Tot i així, ha expressat les ganes de guanyar i jugar, tal com havia explicat en la seva marxa del Barça: "Tinc les ganes intactes de guanyar, per això vinc al PSG,". Amb 34 anys, l'astre argentí ha dit que vol seguir "creixent a nivell professional i guanyant títols".Messi encara no s'ha trobat amb la resta de jugadors i equip tècnic. En aquest sentit, ha expressat les ganes de conèixer-los i. L'argentí també ha agraït el tracte del PSG des de que es va anunciar la seva marxa del Barça.El president del PSG,, ha dit celebrat el fixatge de Messi com un "dia històric pel món del futbol i pel club". El president s'ha referit a l'excapità blaugrana com "el millor jugador del món" i ha confiat que "donarà molts títols".El PSG va anunciar ahir el fixatge de l'astre argentí a través d'un vídeo a les xarxes socials. Unes hores després, l'excapità del Barça aterrava a l'aeroport de París on un grup de seguidors del PSG l'esperava per donar-li la benvinguda. En un vídeo viral , els seguidors francesos celebraven l'arribada de Messi ambAixí doncs, queda resolta la incògnita sobre el destí de Messi després de la marxa del Barça. L'exjugador blaugrana ja va reconèixer en la roda de premsa de comiat que volia seguir jugant a futbol i competint. Així doncs, l'excapità blaugrana, amb qui va compartir vestuari al Barça durant tres temporades i va guanyar la cinquena Champions del club. Messi també tindrà com a nou company d'equip -i com a mínim durant dues temporades- l'exmadridista, que va fitxar pel PSG a principis de juny.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor