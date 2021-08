Aturat el desnonament amb data oberta d'una família amb una menor al Poble-sec

S'atura un mes el desnonament amb data oberta d'una família amb una menor al Poble-sec., que denunciava aquest dimarts el cas de la, ha anunciat a través de les xarxes socials que el llançament al pis del carrer de Piquer del barri del Poble-sec de Barcelona, s'ha aturat després que el fons voltor i propietari de l'habitatge,, hagi retirat la denuncia durant un mes, fins que les afectades rebin l'ajuda del, que pagarà al fons voltor el lloguer del pis. L'organització ha considerat "vergonyós" que l'única situació institucional sigui "finançar" Blackstone amb diners públics i ha deixat clar que accepten aquests pactes per qüestions d'urgència social.La família va ocupar l'habitatge propietat del fons voltor Blackstone, el, pocs dies abans de l'esclat de la pandèmia. La Yaritza s'havia quedat, l'únic suport que tenia era el Sindicat de Barri del Poble-sec, amb qui ha treballat tots aquests mesos per trobar una solució acordada ambLa família afrontava undes d'aquest dimarts tot i la vigència de la moratòria de desnonaments de l'Estat i el pla de xoc habitacional de la Generalitat.va arribar a un acord a última hora ambperquè formalitzés la suspensió del desnonament a l'espera que la família rebés algun tipus d'ajuda social., lamentava la Yaritza. La família s'havia adreçat "contínuament" des del mes d'abril a serveis socials per entrar a la mesa d'emergència de l'habitatge, però no han obtingut cita fins a principis de setembre. El Sindicat celebrava l'acord entre el consistori i Blackstone, però denunciava queperquè hi havia una ordre de desnonament amb data oberta que "no dóna garanties". En aquest sentit,: "ens hem trobat casos en què es retira la denúncia de la propietat, però el jutjat segueix endavant amb el desnonament", explicaven fonts del moviment per l'habitatge.Al juny, la Yaritza va rebre la, però la jutgessa la va suspendre atenint-se a l'informe de vulnerabilitat de la família i a la moratòria de desnonaments del govern espanyol. El Sindicat de Barri denunciava que en ple mes d'agost, la jutgessa procedís un segon intent de desnonament amb data oberta. Una particularitat de la moratòria de l'Estat és que atorga al poder judicial l'última paraula per aturar o executar un desnonament, d'aquesta manera, un jutge pot aplicar o no la llei segons la interpretació que faci de cada situació. En el recurs que va presentar la Yaritza, la jutgessa va dictaminar, el què significa que rebutjava la seva petició, explicaven fonts del Sindicat amb perplexitat.lamentava que la data oberta de desnonament fos conseqüència de "la desatenció" de les administracions. "No pot ser que fins dimarts ningú actués.amb Blackstone, l'Ajuntament, serveis socials i habitatge", lamentaven. La família tenia des de l'abril un informe de vulnerabilitat acreditat pels serveis socials, a banda, hi ha en vigor, que donen cobertura a les famílies vulnerables. Ambdues "havien de protegir la Yaritza perquè compleix amb tots els requisits", subratllava el Sindicat.Fonts de l'Ajuntament de Barcelona van explicar aque "tenien constància" del cas de la Yaritza i que s'estava treballant amb perquè s'incorporés a la mesa d'emergència habitacional i no s'executés el llançament. L'Ajuntament va arribar a un acord amb Blackstone perquè retirés la denúncia contra Yaritza durant un mes, quan ja podrà optar a les ajudes socials.

