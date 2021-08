Alerta per altes temperatures a Catalunya: onada de calor a partir de dimecres

S'ha emès un avís per onada de calor a partir de dimecres. Tot indica que l'episodi continuarà en dies posteriors. pic.twitter.com/RwSGv0tVNm — Meteocat (@meteocat) August 9, 2021

ha emès un avís pera partir d'aquest dimecres. Les temperatures augmentaran de manera clara durant tota la setmana i afectaran diverses parts del país. Es preveuen gairebé 40 graus en punts de tot el territori.ha alertat que la calor afectarà especialment les comarques deel dimecres, i dijous s'estendrà també a la. Caldrà seguir l'evolució de la predicció meteorològica per determinar la fi de la nova alerta de calor, però "tot indica que l'episodi continuarà en dies posteriors".L'episodi d'altes temperatures començarà dimecres al migdia a les comarques de Lleida,se situarà en el 4 sobre 6Dijous, l'avís s'enfilarà fins al nivell 5 a les comarques de Lleida, i la Catalunya Central se situarà en nivell 4, afectant especialment. Les temperatures s'aproparan alsen molts punts del país i es podria superar el valor en comarques de Ponent, la Catalunya Central i el nord-est.Protecció Civil ha activati ha llançat un avís del, Infocat, per la previsió d'augment del risc d'incendi forestal a Catalunya en els propers dies.A banda, ha compartit una sèrie de recomanacions per afrontar l'episodi de calor. Demana beure molta aigua i fer àpats lleugers, no sortir en les hores de més sol, estar en espais climatitzats en les hores de més calor, hidratar les mascotes i no passejar-les en les intervals de més insolació, portar roba lleugera i protegir-se el cap amb una gorra o un barret, entre d'altres.a Catalunya es va registrar durant l'onada de calor del juny del 2019. Era dissabte 30 de juny, quan a(Segrià), el termòmetre va enfilar-se fins als 43,8 graus. Molt a prop es va quedar(Bages), on van arribar tocar els 43,6 graus.

