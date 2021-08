Rull s'oposa a l'ampliació del Prat i reclama protegir la Ricarda

Taula de diàleg

L'exconseller de Territori i Sostenibilitats'ha mostrat contrari ai ha apuntat que no és una condició necessària perquè pugui ser un. En una entrevista a El Matí de Catalunya Ràdio, ha assegurat que sí que són necessàries unai la connexió ferroviària ambperò no l'ampliació de l'aeroport, que a més afectaria l'espai natural deEn aquest punt, Rull ha apostat per preservar aquesta zona i ha remarcat que no cal esperar que arribi la negativa de laal projecte per protegir-la. D'altra banda, ha avisat que és "altament improbable" que les instal·lacions arribin a ser un hub mentre siguin dins la xarxa d'AENA.A l'entrevista, l'exconseller no ha criticat l'acord entre el govern de la Generalitat i el de l'Estat , que de fet ha valorat positivament perquè creu que ha aconseguit "frenar" el. "AENA deia o tot o res, o agafeu tot el paquet complet o ho sacrifiquem tot", ha dit, de manera que creu que ara Catalunya podrà tenir "lideratge". Rull, en canvi, s'ha mostrat molt crític amb AENA i ha assegurat que, mentre El Prat sigui dins la seva xarxa, no podrà ser un hub. De fet, ha afirmat que AENA ha convertit l'aeroport en "la T5 de Madrid".Rull ha insistit que cal protegir l'espai natural del voltant de l'aeroport i ha augurat que, si el projecte afecta aquesta zona, la Comissió Europa no hi donarà l'aval. En aquest sentit, ha dit que no hauria de caldre que Europa ho impedeixi, sinó que Catalunya ho hauria de replantejar avançat. L'exconseller ha recordat que a la llei de 1985 d'espais naturals ja es protegeix zones com la Ricarda i ha avisat que "no es pot incomplir". "Lano és un afegit, és quelcom substancial al país", ha dit.Pel que fa a la taula de diàleg entre el Govern de la Generalitat i l'executiu espanyol, Rull ha demanat cautela i ha apostat per esperar a veure com es desenvolupen les primeres reunions. Segons l'exconseller, si el govern espanyol busca "anestesiar el projecte nacional" a través de la taula, els dirigents catalans ho notaran i podran buscar alguna alternativa. De moment, però, ha defensat seure a negociar per l'i l'i ha assegurat que ara mateix hi ha molta "cohesió" dins el Govern d'ERC i JxCat.D'altra banda, l'exconseller ha criticat les declaracions de la portaveu del govern espanyol,, en afirmar que esperava que l'independentisme hagués "après la lliçó" . "És ofensiu, em vaig enfadar molt. Què s'han cregut aquesta gent?", ha dit, per afegir després que no aprendran "ni ara ni mai" a "deixar de sentir-se nació i voler ser lliures".

