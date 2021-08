Laporta justifica l'adeu de Messi per «l'herència nefasta» de Bartomeu

Dia 1 de l'etapa postMessi

No hi haurà un gir de guió d'última hora. L'adeu de Leo Messi és definitiu. Així ho ha explicat el president del FC Barcelona,, en una roda de premsa en què ha culpat de la marxa de l'astre argentí arebuda de l'expresident. Les pèrdues de l'exercici actual seran deLaporta ha explicat que larepresenta el "110% dels ingressos" del club. "No tenim marge", ha confessat. Després de l'auditoria i del tancament de la temporada, el president ha pogut constatar la. Segons Laporta, les dadesde les que l'anterior junta havia explicat.El president també ha assenyalati el seu president,. Com ja ha reiterat en altres ocasions, Laporta hagués agraïta la competició espanyola per. Tot i això, el club refusa rotundament el fons d'inversió de la Lliga, que sí que hagués permès la continuïtat de l'argentí. Amb aquesta pluja de milions, segons Laporta, el club. "Hem volgut posar el club per sobre de tot", ha defensat.Sobre les negociacions entre el club i Messi, el president de l'entitat ha volgut remarcar queen fins a dos contractes diferents. El primer, com ja havia transcendit, era una proposta de. El segon era de. Cap dels dos ha passat els filtres reguladors de la Lliga.Comença així el. Laporta ha estat prou clar: "No vull generar falses esperances". La marxa de l'argentí no té marxa enrere., segons Laporta, havia de començar d’aquí a dos anys i ara "caldrà avançar-la". Sobre el futur de Messi, el president ha explicat que té altres propostes i que té "tot el dret" a avaluar-les i a executar-les.Laporta també ha tingut paraules pel. "És excel·lent, ha fet història", ha dit el president, que també ha volgut remarcar el paper de l'argentí com la "referència d'una etapa esplendorosa" en la història del Barça. "Ha deixat moltes alegries, amb molts èxits col·lectius i amb moltes imatges per la història. L'agraïment és etern", ha sentenciat Laporta. El futur?, confia el president.

