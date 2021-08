Moderna preveu que serà necessari administrar una tercera dosi de la vacuna abans de l'hivern

Altres notícies que et poden interessar

preveu que serà necessaricontra la Covid durant la tardor, segons ha informat en una trobada amb inversors aquest dijous. La farmacèutica nord-americana creu que la força de la infecció augmentada per la variant Delta, la "fatiga" per la prevenció dels contagis i els "efectes estacionals" com l'arribada de les baixes temperatures i l'augment de les activitats a l'interior, "conduiran a un".La companyia biotecnològica assegura que lescontra la Covid-19, peròcosa que, "finalment, afecta l'eficàcia de la vacuna". Tenint en compte aquest escenari, la farmacèutica admet que probablementEn un estudi en marxa sobre aquesta vacuna de reforç, es va oferir una dosi de 50 micrograms a un grup de pacients sis mesos després de rebre la segona injecció. El resultat fins ara de les investigacions indiquen que el nivell d'anticossos neutralitzadors de Covid havien disminuït passat aquests sis mesos. La tercera dosi va servir per "incrementar significativament" les defenses i situar-les fins i tot per sobre dels resultats del primer assaig clínic. Els anticossos neutralitzadors de Covid generats van ser "similars" en tots els grups d'edat, sent més "notables" en les persones de més de 65 anys.D'altra banda, Moderna continua investigant per aconseguir unque proporcioni protecció contra la Covid-19 i contra altres malalties com la grip o el virus respiratori RSV.La farmacèutica, que ha tancat els primers mesos del 2021 amb uns ingressos de 4.001 milions de dòlars, impulsat per les vendes de vacunes de Covid-19 a tot el món per valor de 5.930 milions de dòlars, té una cartera de vacunes que són candidates a ser una tercera injecció en dosis de 50 micrograms i 100 micrograms.Amb aquest anunci, Moderna se suma a la farmacèutica Pfizer, que ja va anunciar que està desenvolupant un nou fàrmac, tot i que la seva aposta principal és posar una tercera dosi de l'original.

