Un estudi acredita que El Prat pot saltar dels 53 als 100 milions de passatgers sense ampliació

Raquel Sánchez, a la reunió en què el 2019 va ser escollida membre de la direcció d'Airport Regions Council. Foto: Ajuntament de Gavà

De 52,6 a 100 milions de passatgers

Qui s'ha de sacrificar?

Més informes sobre l'ampliació

L'no és l'única alternativa per superar elque podria estar fregant, després dels 52,6 milions que va rebre el 2019. Així ho acredita un informe de l'(Consell de Regions Aeroportuàries) encarregat per l', contrari a l' operació pactada pels governs català i espanyol . L'estudi a què ha tingut accésassenyala diverses opcions per ampliar la capacitatsense necessitat d'aquesta obra.L'Airport Regions Council és un òrgan consultiu del Parlament Europeu que agrupa una trentena de ciutats i regions properes a aeroports internacionals i vetlla per la qualitat de vida de les persones que habiten en entorns aeroportuaris i pel creixement sostenible d'aquestes infraestructures. De fet, l'actual ministra de Transports,, va entrar el 2019 ald'aquest organisme, quan era alcaldessa de-i crítica amb l'ampliació- i també mentre l'entitat redactava l'informe citat. Una de les condicions perquè prosperi l'ampliació és que la Unió Europea hi doni el seu vist-i-plau ambiental El Prat va encarregar l'estudi a finals d'abril del 2020, després del primer anunci de la intenció d'de fer obres a l'aeroport. L'Ajuntament n'ha pagat 14.900 euros i detalla diverses estratègies per aconseguir pràcticament duplicar la capacitat de passatgers sense necessitat d'eixamplar la infraestructura. El consistori, en tot cas,-considera que això també dificultaria la transició ecològica-, però busca armar-se de raons tècniques per rebatre l'argument conforme la prevista saturació de l'aeroport requereix d'una ampliació com a única solució per evitar el tap.Aquestes possibles alternatives implicarien augmentar el nombre de passatgers per operació, distribuir la demanda durant tot el dia, traspassar part del trànsit a altres sistemes de transport -bàsicament, el tren de gran velocitat (TGV)- o augmentar el nombre de vols des d'aeroports secundaris -s'hi considera el de-. Encara es podria optimitzar també amb una millora de la gestió del tràfic gràcies a, però aquesta via no s'entra a valorar per les dificultats tècniques per abordar-la.En relació a la primera estratègia, l'Airport Regions Council analitza lesdels avions en les diverses aerolínies i conclou que van transportar, en total, el 83,5% dels que haurien pogut -o el que és el mateix, el 16,5% dels seients anaven buits-. A partir d'aquí, dibuixa diversos escenaris i, si la ràtio pugés al 90%, es transportarien 1,8 milions de passatgers més i, si ho fes al 95%, en serien 3,5 milions més.Una altra via per augmentar el trànsit en cada operació és usar. Si cada aerolínia utilitzés les aeronaus més grans de què disposa en cada ocasió, la quantitat de passatgers anual augmentaria en 7,5 milions si es mantingués la ràtio vigent mitjana del 83,5%. I si a més, es combinessin les dues opcions -avions més grans i millor gestió de reserves per omplir-los al 95%-, l'increment del trànsit seria ja de 13,3 milions de persones cada any.La segona estratègia implica, en lloc de concentrar-se a les hores punta -primera hora del matí i nit, quan comencen i acaben les jornades laborals-, per exemple apujant el preu en els trajectes més demandats. Aconseguint mantenir nivells alts d'operacions durant tot l'horari diürn -sense augmentar vols nocturns-, podrien viatjar 25 milions de persones més a l'any. Si aquests vols, a més, es fessin amb avions grans plens en un 95%, l'increment total ja seria de 31,3 milions de passatgers.Les estratègies restants passen perquè alguns dels trajectes es facin des d'altres transports o aeroports. El mitjà alternatiu més clar és el, el qual, segons l'informe d'Airport Regions Council, podria assumir "fàcilment" 3,1 milions de passatgers amb destinació a. I encara serien "potencialment" substituïbles els trajectes cap a, bona part dei a, un cop es connecti el TGV depels Pirineus.Pel que fa a la relació entre l'aeroport del Prat i el de Girona, l'informe analitza amb dades la realitat del continent i constata que seriapel que fa a l'existència d'un aeroport principal i un de. Com en els casos de París i Berlín, a més, totes dues infraestructures són propietat del mateix grup empresarial -Aena- motiu pel qual el creixement de la secundària "no afavoriria un altre operador".Pel que fa a laentre Girona i Barcelona, a més, Airport Regions Council constata que els 30 minuts de transport no només és similar o fins i tot menor al de molts altres aeroports secundaris europeus, "sinó fins i tot d'aeroports principals (Roma Fiumicino, Múnic Josef Strauss, Moscou Sheremetyevo, Milà Malpensa, Atenes Eleftherios), tots ells amb un número molt important d'operacions i passatgers".Per tot això, l'aeroport de Girona podria incrementar la capacitat de passatgers dels 2 milions anuals actuals fins als 11 màxims que permet la infraestructura, descongestionant El Prat fins i tot assumint part dels turistes amb destinació a les comarques gironines i, sobretot a l'estiu, a la. La situació, insisteix, és "totalment homologable a les d'altres aeroports secundaris que serveixen a grans ciutats europees".Amb totes aquestes millores, l'informe conclou que El Prat té un marge de creixement "molt significatiu sense haver d'implementar el projecte de creixement de la tercera pista" i apostant per un model aeroportuari amb base secundària amb "característiques molt similars al de moltes ciutats europees", amb una "capacitat estimada de 100 milions de passatgers" si s'apliquen totes les recomanacions. Clarament per damunt dels 52,6 milions del 2019 i amb un funcionament similar, en general, al dePer aplicar el full de ruta d'Airport Regions Council, però, s'hi haurien d'implicar tant Aena com lesi les administracions públiques -"especialment el"-. Haurien de fer unes inversions i canviar uns protocols de funcionament que l'estudi ja preveu que serien més cars i reportarien menys beneficis. "Però és el que ocorre i ha ocorregut a altres regions europees", avisa, i malgrat això, cap aeroport ha deixat de generar beneficis, cap gegant de l'aviació europeu ha entrat en dèficit per això i totes les regions han seguit augmentant el trànsit.Igualment, l'informe lamenta que la proposta d'Aena "obeeix únicament a aplicar novament, sense aparentment avaluar les altres, l'estratègia del creixement". La disjuntiva que dibuixa és clara també, si "és el[...] i les poblacions properes a l'aeroport les que han de sacrificar-se [...] o, per contra, és el sector aeroportuari i aeronàutic qui ho ha de fer aquest cop" amb "un sacrifici de potencials beneficis, mai de generació de pèrdues".Més enllà d'això, però, l'organisme europeu -del qual formen part la Generalitat, els ajuntaments de Barcelona, el Prat de Llobregat i Gavà, així com els de Madrid, Berlín, Viena, Rotterdam i Estocolm o la regió Île-de-France, que integra París- fa algunes consideracions relatives a l'. La majoria d'experts, recull, pronostiquen que els aeroports reduiran molt l'activitat i, en especial, el del Prat, per un fre del sector dels grans esdeveniments com les fires, la disminució del turisme -i la priorització de la proximitat- i dels llargs desplaçaments per treball -a causa del teletreball-, i la concentració dels vols intercontinentals en grans hubs.Per tot això, l'estudi apunta que "es trigaran molts anys a recuperar el nombre d'operacions assolit el 2019", un període que es pot aprofitar per implementar les recomanacions apuntades. Reclama igualment quela proposta d'ampliació amb informes actualitzats sobre la caracterització de la saturació, les projeccions de futur i la capacitat actual de la infraestructura, i avisa que les prediccions sobre la millora de la capacitat operativa en cas d'allargar la tercera pista "són".Aena preveu que l'ampliació a El Prat permetria assolir les 90 operacions cada hora quan "l'aeroport de-el que té més demanda del món- opera amb un màxim de 87 operacions/hora malgrat que, quan el nivell de retards és alt, es fan operacions simultànies i les dues pistes paral·leles tenen una longitud de 3.902 i 3.660 metres respectivament". Això es deuria al fet que gestiona molts volts d'avions amb doble passadís en rutes de llarg recorregut, tal com Aena té per objectiu que ocorri a El Prat.

