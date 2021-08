Tot el que has de saber de la vacunació en adolescents de 12 a 15 anys

Altres notícies que et poden interessar

El Govern ha anunciat que els. Es tracta d'una franja d'edat que engloba 300.000 joves i que té molta interacció, sobretot en centres escolars, i, per tant,quan s'iniciï el nou curs d'aquí a un mes.Com serà? Què es necessita? On es vacunarà? T'expliquemEls adolescents nascuts entre els anys 2006 i 2009. Els que hagin nascut l'any 2009 han d'haver complert els 12 anys per poder rebre la vacuna.Sí. Com a requisit indispensable, el Govern demana que els adolescents menors de 16 anys han d'anar acompanyats del seu pare, mare, tutor o tutora legal per vacunar-se.Les cites per vacunar els adolescents s'obren aquest dimecres i no requeriran més espera que la disponibilitat que tinguin els centres de vacunació. Només s'ha d'accedir al web de Salut per reservar la cita El Govern no preveu canvis en els centres de vacunació per aquesta franja d'edat. Així, els joves d'entre 12 i 15 anys seguiran el mateix protocol que la resta de la població i es podran vacunar en Centres d'Atenció Primària, així com en punts de vacunació massiva.Els joves entre 12 i 15 anys només poden rebre les vacunes de Pfizer i de Moderna, les dues que han estat avalades per l'Agència Europea del Medicament per aquesta franja d'edat.S'haurà de presentar la targeta sanitària individual juntament amb el DNI, NIE o passaport de l'adolescent, així com l'SMS del justificant de la programació de la cita que envia Salut al telèfon mòbil facilitat.

