Els ramaders d'Osona afluixen i accepten el preu fixat per Làctia per evitar llençar la llet

s'han vist obligades a acceptar "un preu mínim" amb, de 0,35 euros el litre, per evitar haver de llençar els 182.000 litres de llet que produeixen a la setmana. L'acord arriba in extremis, després que, aquest dilluns, Làctia tanqués la porta als productors de llet perquè la distribuïdora no acceptava que el contracte inclogués un afegitó on els ramaders deixaven clar que acceptaven el preu "per necessitat" tot i no cobrir les despeses.però no va ser possible. Per això, finalment, van haver d'acceptar el preu amb Làctia i han renovat el contracte durant dos mesos sense aquest afegitó.