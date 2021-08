Aragonès avisa que la negociació a la taula de diàleg «serà extremadament difícil»

Unitat amb l'aeroport

confia en laperò avisa que la negociació deserà complicada. "Serà una de les negociacionsque ha afrontat la Generalitat", ha asseverat el president de la Generalitat aquest dimarts, en una roda de premsa de valoració dels primers mesos de mandat abans de l'estiu. Per això, ha instat a unir forces per aconseguir fer realitat el referèndum i la fi de la repressió.Segons ha exposat, ja s'ha començat a "treballar de manera discreta" en l'i aquesta feina s'intensificarà les properes setmanes amb un objectiu: "Recuperar l'aliança infranquejable que ens va fer forts l'1-O i el 3-O del 2017". "Precisament perquè hi anem amb la màxima ambició serà extremadament difícil, necessitem tota la força", ha subratllat Aragonès, qui té de coll dos any de confiança amb la taula de diàleg per treure'n fruits, segons va acordar amb laDiverses veus detambé s'han mostrat escèptiques respecte els resultats d'aquesta taula de diàleg, però Aragonès s'ha mostrat convençut que podrà anar a negociar amb una sola veu. "Compto amb el suport de tothom que ha subscrit aquest acord d'investidura, aquesta aposta per la taula de diàleg n'és la seva base", ha asseverat, i ha titllat la negociació d'un "oportunitat" que "no fa renunciar a ningú a altres". El president català, de fet, ha deixat clar que té previst assistir presencialment a la trobada del setembre.Ha instat també a "fer front amb tota la convicció i ambició la negociació" per defensar-hi l'amnistia i l'autodeterminació, dos "grans consensos" del país pels quals ha expressat la "voluntat clara i inequívoca de sumar amb tothom per fer inevitables aquests objectius". Es tracta, ha apuntat, de dues reivindicacions que vani que s'intentarà greixar aquest mes d'agost amb actors polítics però també socials. La fi de la repressió, ha concretat, passa per mesures en favor dels exiliats, les persones pendents de justícia i les persones pendents delEn relació a la comissió bilateral que es va reunir dilluns , ha valorat que s'hagi tornat a reunir, però ha coincidit que "va ser trobada encara insuficient", ja que "cal més debat, concreció i acords, i cal efectuar de forma immediata els traspassos pendents", els quals comptabilitzen en 56 des de la Generalitat. Igualment, el president català ha subratllat que "els acords que hi pugui haver no són ni poden ser la moneda de canvi per no abordar la solució democràtica al conflicte, no faran renunciar a l'amnistia i a l'autodeterminació".Per això, ha diferenciat clarament el marc de negociació de la bilateral i el de la taula de diàleg, on ha afirmat que seran "altament exigents". Ho faran, ha assegurat, havent recuperat la "necessària" després d'una etapa d'incertesa marcada per la pandèmia i per "la injusta inhabilitació del president".Un altre dels cavalls de batalla amb la Moncloa a què ha fet referència Aragonès són els, els quals la Generalitat reclama negociar bilateralment davant la negativa de l'Estat, qui s'hi nega i la remet als fòrums multilaterals . "El Govern està preparat per rebre i gestionar els fons europeus. Tenim l’experiència, les competències i coneixem millor el país. Exigim que la Generalitat gestioni directament la part dels fons europeus que ens correspon com a país", ha insistit.El president català ha citat les diverses potes de la transformació "verda, social, democràtica i feminista" i mesures ja impulsades en els primers compassos del mandat, però s'ha detingut en profunditat en l'acord per a l', el qual ha subratllat que es tracta d' un "punt de partida" que té l'aval de tot l'executiu . Sense aquesta entesa, ha subratllat, Aena hauria aprovat igualment l'ampliació sense que el Govern hi hagués pogut incidir.L'acord ha rebut crítiques d'una de les forces que va permetre la seva investidura, la CUP, però Aragonès ha replicat que "s'estan complint els acords" presos amb els anticapitalistes i s'ha mostrat convençut que l'ampliació es podrà concretar amb perspectiva verda. El Govern, de fet, ha creat també aquest dimarts una taula de representació territorial per a la candidatura delsi, segons la portaveu de l'executiu, no es descarta fer una consulta sobre aquesta, tal com reclama l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau , i com es va pactar amb la CUP.Altres acords del consell executiu passen per complir amb compromisos presos per a la investidura, com el traspàs delsal gabinet central del Departament de Presidència, avançat pel conseller de l'Interior, Joan Ignasi Elena . També s'ha concretat la dissolució de la guàrdia presidencial de Quim Torra per substituir-la per una nova divisió d'escortes dividida en dues unitats, una àrea de seguretat per a Presidència -incloent l'actual president i el seu domicili, els expresidents i els edificis que determini el Departament- i una altra que garantirà la seguretat de les altres autoritats que ho requereixin.Durant la roda de premsa, Aragonès també ha anunciat que, des de dimecres, els. Es tracta d'un col·lectiu de 300.000 persones que veu important que s'immunitzin pensant en la salut de les famílies i dels centres educatius a partir del setembre. El Govern, també en el marc de la pandèmia, ha allargat dues setmanes elals municipis amb incidència elevada, tot i que ha rebaixat els requisits per aplicar la mesura: ja no caldrà una ràtio de 400 contagis setmanals per cada 100.000 habitants, sinó que n'hi haurà prou amb una de 250 casos.

