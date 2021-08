Puigneró pacta amb l'Estat l'ampliació del Prat

La Generalitat i el govern espanyol han acordat ampliar l'aeroport de Barcelona. L'acord s'ha tancat en una reunió no oficialitzada entre el vicepresident del Govern, Jordi Puigneró, i la ministra espanyola de Transports, Raquel Sánchez. L'obra suposa una inversió de 1.700 milions d'euros amb l'objectiu de convertir la infraestructura en un "hub internacional".



L'acord preveu que AENA redacti la proposta d'ampliació, la qual ha d'afectar "el mínim possible" l'espai protegit de La Ricarda, i que haurà d'acceptar posteriorment la Comissió Europea. En aquest punt, el govern central aprovarà un nou pla d'actuacions aeroportuàries pel període del 2022-2026 -abans del 30 de setembre- que regularà les tarifes dels aeroports d’acord amb el pla d'inversions previst. L'Estat redactarà llavors el nou pla director on es definirà concretament la proposta d'ampliació i inversions, que inclouen la construcció d'estacions d'AVE a l'aeroport de Girona i Reus que connectaran amb el Prat en 20 minuts.

Acord amb incògnites

La consellera de Presidència,, ha comparegut en roda de premsa després de laper defensar l'acord per a l'ampliació de l'aeroport. Vilagrà ha destacat "l'equilibri" del projecte. "Té possibilitats tècniques per esdevenir un hub", ha dit. La consellera també ha assegurat que l'acord obredes de Catalunya i ha celebrat que el projecte tingui en compteJordi Puigneró, ha reconegut que l'ampliació del Prat no era un dels punts a tractar en la bilateral Estat-Generalitat. El vicepresident ha dit que l'ampliació converteix Catalunya en un país "competitiu i de progrés" perquè el dota d'unPel que fa als efectes sobre el medi ambient que pugui generar el projecte, Puigneró ha afirmat que l'ampliació només tirarà endavant si compta amb el vistiplau de la, un aval que ja es donava per descomptat.En la trobada també hi han estat presents la secretaria d'Estat de Transports,, i el president d'Aena,. Puigneró com Sánchez s'han dirigit després de la trobada a la reunió de la, que havia començat a les 16 hores.Inicialment el projecte d'ampliació de les instal·lacions passava per l'allargament dede la pista curta, la més propera al mar, i la construcció d'una terminal satèl·lit. L'allargament de la pista en mig quilòmetre implicaria la invasió La Ricarda, una zona de laAvui, Puigneró ha assegurat que en l'acord amb l'Estat no s'ha concretat quants metres s'hauria d'allargar la pista.Una incògnita clau, sobretot si es té en compte que fa tot just dues setmanes el Govern i l'Ajuntament de Barcelona es van comprometre a no donar el vistiplau a l'ampliació de l'aeroportPuigneró ha liderat les negociacions amb la Moncloa, com ell mateix ha dit en roda de premsa. El-controlat per ERC i fins ara més proper a les tesis ecologistes contràries a l'ampliació- insisteix a través de fonts oficials que. A més, també demanen que les concrecions de les inversions vagin acompanyades d'un acord per gestionar l'aeroport des de Catalunya i de la millora de connexions amb els altres aeroports catalans. "Cal seguir treballant en el marc de la Taula Institucional sobre el futur de l’aeroport que va constituir la Generalitat", reclamen. El departament demana que l’ampliació del Prat es basi en un "ampli acord" fruit del treball conjunt de tots els municipis afectats i de totes les institucions implicades.La consellera d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural,, ha subratllat aquest dilluns al vespre que l'ampliació del Prat està. En un comunicat, Jordà ha constatat que és un acord que preveu explícitament que qualsevol actuació "ha de ser compatible amb la protecció ambiental del Delta i, especialment, amb la de la Xarxa Natura 2000".Des de l'Ajuntament de Barcelona qui ja ha reaccionat és la tinenta d'alcalde de Mobilitat de Barcelona,, que ha criticat laa la taula catalana que estudiava l'ampliació de l'aeroport. Sanz ha acusat Puigneró, "d'anar un 2 d'agost, a Madrid i comprar l'ampliació que proposa Aena sense considerar-la".Per altra banda, el primer tinent d'alcaldia,(PSC). "L'acord per a l'ampliació del Prat és una magnífica notícia per a Barcelona i Catalunya que ens permetrà convertir-nos en un hub intercontinental, atreure inversions i generar milers de llocs de treball", ha dit. Collboni també ha assegurat que treballaran perquè el projecte garanteixi els estàndards europeus de sostenibilitat ambiental. "Estem convençuts que creixement i sostenibilitat poden anar de la mà", diu.Qui també ha sortit al pas de l'anunci d'acord ha estat, que. "Com es pot fer un hub sense ampliar pistes?" s'ha preguntat. Mijoler ha retret a la Generalitat que hagi cedit al "xantatge" d'Aena i ha acusat el Govern de deslleialtat per reunir-se en secret amb l'Estat fora de la taula de treball que la mateixa Generalitat havia posat en marxa.També s'ha oposat a l'acord la, integrada per col·lectius ecologistes i moviments socials contraris a l'ampliació . "La primera gran acció del Govern és pactar per destruir el delta del Llobregat i continuar amb el creixement d'aeroports en plena emergència climàtica? Ens trobareu de cara. No passareu", han dit. En una línia similar s'ha expressat el col·lectiu ecologista. "Això no acaba aquí", han assegurat en una piulada al seu compte de Twitter.La CUP ha rebutjat l'acord qualificant-lo "d'atemptat ecològic i climàtic". Els anticapitalistes han dit que "és incompatible amb la reducció d'emissions" i que "segueix aprofundint en un model insostenible i precari". El projecte tancat avui. Els cupaires van votar en contra el passat juliol al Parlament d'una moció presentada pel PSC i que proposava una "solució de consens" per a l'ampliació del Prat. La moció es va acabar aprovant amb els vots de PSC, ERC, Junts, comuns i Ciutadans. No és l'única proposta en relació a l'aeroport que s'ha debatut al Parlament. Fa un any la Comissió de Territori va aprovar unadels comunsi del trànsit aeri o que provoqui un impacte sobre el medi natural o la biodiversitat de l'entorn del delta del Llobregat.Lucena havia demanat a la Generalitat que prenguésperquè la inversió, de, pugui ser inclosa en el DORA 2022-26, que el Consell de Ministres hauria d'aprovar, com a màxim, a finals de setembre. Altrament, adverteix, aquesta actuació no seria una realitatEn una entrevista a La Vanguardia aquest diumenge, la ministra Sánchez considerava que no es podia renunciar a l'ampliació perquè suposaria "un" i es comprometia a ser "garant" d'una reforma exemplar. A més, va garantir que es tindria una "

