Els Mossos s'especialitzen en la lluita contra els delictes d'odi i discriminacions

estarà 100% operativa a partir del 15 de setembre. Així ho ha anunciat avui en una entrevista a RAC 1 el portaveu dels Mossos,, tal com avançava el conseller d'Interior,, en una compareixença al Parlament la setmana passada . El naixement d'aquest organisme respon a l'augment dels, que en la primera meitat d'enguany, s'han comptabilitzat, el 40% per LGTBIfòbia.Les dades d'Interior demostren que no tots els delictes d'odi es denuncien. L'xifra enfins al 29 de juliol, una dada que si es compara amb el total de delictes d'odi documentats pels Mossos (230), constata que la LGTBIfòbia suposaria el 63% dels casos, i no el 40%. En aquest sentit, el comissari Molinero ha emplaçat a: "no n'hi ha prou amb denunciar-ho a les xarxes socials; és molt important que es produeixi aquesta denúncia als Mossos perquè es pugui investigar".La nova unitat és l'encarregada exclusiva dels Mossos en ladels delictes d'odi i discriminació, i d'esbrinar-ne els agressors. Malgrat que no funciona al 100%, la unitat ja treballa en casos, com la detenció dels autors de l'agressió homòfoba a dues parelles al Somorrostro de Barcelona . L'Observatori contra l'Homofòbia recorda que aquesta és la quarta detenció des de principi d’any, però lamenta que en les 21 agressions físiques restants,El portaveu dels Mossos ha explicat que els membres de la unitat tindran "que els servirà per resoldre millor aquesta mena de delictes". Tal com va explicar el conseller Elena, des d'Interior s'ha impulsat la formació de la policia per ": "s'impulsa la formació, especialment, cap als agents del cos encarregats de l'atenció de les víctimes, per evitar la doble victimització dels ciutadans, així com de tots els membres de la policia, incloent-hi la".

