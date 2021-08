La tercera dosi de la vacuna podria multiplicar per 11 els anticossos

Fa dies que sobre la taula del ministeri dei la conselleria dese situa la incògnita sobre si s'haurà d'administrar una tercera dosi de la vacuna contra la Covid per reforçar-ne l'eficàcia. Fer-ho podria multiplicar per 11 la quantitat dels anticossos contra el virus. Les empreses farmacèutiques Pfizer Moderna han estat pioneres en presentar estudis sobre la necessitat d'una tercera dosi i ja han confirmat que es requerirà una altra punxada "de reforç".Per ara, però, ni l'Estat ni la Generalitat tenen previst iniciar el procés per fer-ho tot i que han expressat que " tot apunta que s'haurà de posar ". Així doncs, hi ha poques concrecions sobre el quan, el qui i el perquè de tot plegat. És per aquest motiu, queha contactat amb, metgessa adjunta del servei de malalties infeccioses i coordinadora de vacunació internacional de l', i, cap de medicina preventiva de l’, per respondre els dubtes sobre la tercera dosi.Les metgesses expliquen que l'aparició de lai les mutacions del virus redueixen l'efectivitat de la vacuna. A banda, estudis consultats per elles mateixes, indiquen que, el nombre d'anticossos comença a fluctuar, i si es redueixen molt, faria perillar l'alta efectivitat de les vacunes. És per això que s'està valorant l'opció d'administrar una tercera dosi per augmentar el nombre d'anticossos.Un estudi de Pfizer conclou que les persones entreque rebin una tercera dosi, podrien augmentar fins ael nombre d’anticossos. En majors de, l'augment podria ser fins a. Villar alerta que la mostra de l’experiment és molt reduïda, i que sónVillar i Masuet indiquen que, arribat el cas, s'hauria de prioritzar la punxada en. Especialment els primers grups que van rebre les dues dosis: persones d'edat avançada (més de 80 anys) i treballadors sanitaris, que segueixen estant molt exposats al virus. A banda, subratllen que també caldria prioritzar les, és a dir, les que tenen un sistema immunitari debilitat que els dificulta generar anticossos. Dins d'aquest grup hi ha persones d'edat avançada, pacients de càncer o diabetis, entre d'altres.No. De moment cap organisme oficial de l'Estat ni de la Generalitat ha fixat una data concreta per administrar la tercera dosi. Les metgesses consultades recomanenabans de decidir-ho. D'altra banda, expliquen que abans d'optar per la tercera dosi,per evitar les mutacions i l'aparició de variants que facin perillar l'eficàcia de les vacunes. L'Organització Mundial de la Salut (OMS) també ha demanat retardar la tercera dosi per poder vacunar la resta del món i han iniciat els procediments per aplicar la tercera dosi de la vacuna en les pròximes setmanes i augmentar la immunitat de grup entre els seus ciutadans malgrat que la pandèmia és global.No. Una tercera dosi de la vacuna no evitaria passar la malaltia ni contagiar-la. No existeix cap vacuna contra la Covid que compleixi amb aquestes dues funcions. La tercera dosi només augmentaria el, i per tant, asseguraria una major efectivitat davant els efectes del virus i, per tant, descongestionaria el sistema de salut.Les metgesses de Bellvitge i l'Hospital del Mar consultades expliquen que Pfizer ha iniciat estudis per valorar la possibilitat d'administrar una dosi de la seva vacuna a persones que han rebut una vacuna d'una altra companyia. Els experts consultats expliquen que els mecanismes d'acció desón molt semblants, per tant, "fa pensar que es podrien barrejar" però sostenen que no seria "el més recomanable". En canvi,tenen un mecanisme d'acció diferent. Així doncs, els experts diuen que les persones que no s'han vacunat amb Pfizer ni Moderna hauran d'esperar als estudis per tenir una resposta més concreta.Villar i Masuet coincideixen en que encara és massa d'hora per determinar-ho, malgrat que tot "fa preveure que s'haurà d'administrar una dosi de record".: les noves variants, la mutació del virus, el desenvolupament de noves vacunes o la memòria immunitària de les persones protegides. Pfizer i Moderna jaque tingui la funció de reforç anual d'una única dosi.

