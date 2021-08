Un nou doblatge en català de dubtosa qualitat encén les alarmes al sector

Les veus dels cinc protagonistes són decents sense ser res de l'altre món (només un d'ells havia doblat en català sent alhora l'únic nom mínimament reconegut). El principal problema és que tots estan grabats amb micros diferents, alguns de molt mala qualitat. Fixeu-vos en la noia pic.twitter.com/2sYV7A7kXA — • CORTEX • (@TheCortexian05) August 1, 2021

Reunió per rectificar

Bon dia, agraïm les critiques constructives rebudes @DoblatgeCatala @Streamingcatala @TheCortexian05. Hem estat revisant el material i finalment hem decidit amb @jonumedia solucionar els problemes plantejats. Moltes gràcies pel vostre suport i disculpeu per les molèsties. — Here Comes The Sound (@HCTSound) August 2, 2021

2) Quan va anar a gravar, en Roger Pera no hi era i ella va fer el seu paper sense saber quins altres actors i actrius intervenien.

3) Tres mesos després, encara no ha cobrat la feina realitzada.

4) Ha expressat el seu malestar al responsable de l'estudi, un cop vist el resultat. — Joan Sanz Bartra (@SanzBartra) August 1, 2021

Malestar per "intrusisme professional"

Doblatge Unida de Barcelona (DUB) van emetre La situació de precarització del sector del doblatge és un fet i les dues associacions ho van voler deixar clar a través del comunicat. Denunciaven que, des del 2013, treballen sense cap mena de regulació. Una nova polèmica al voltant del doblatge en llengua catalana que genera incendis en un sector que viu entre la precarietat i les dificultats per tirar endavant. 'associació professionalvan emetre un comunicat per sortir al pas de la polèmica generada pel doblatge en català de la sèrie basca.

L'estrena d'una, ha generat una forta indignació entre els professionals del sector i els espectadors. El film, que havia generat una gran expectació per la seva arribada al públic a través de la plataforma, i per ser el primer anime en català a la plataforma nord-americana, ha provocat una onada de rebuig per la dubtosa qualitat del doblatge d'ambient, les veus secundàries i altres de fons.En aquest sentit, s'acusa el film d'oferir, diàlegs sense doblar o, directament, personatges que no s'entenen.ha pogut parlar amb diversos dels implicats, revelant una situació precària que es reprodueix a tot el sector del doblatge en català.Diversos usuaris han recollit els talls de la pel·lícula on es poden veure totes aquestes problemàtiques, com és el cas del següent:Els principals responsables del doblatge són(la distribuïdora de diversos títols d'anime a Catalunya i a tot l'Estat) i, l'estudi de doblatge on s'ha realitzat la producció que ha generat tanta polèmica. Ells mateixos, davant l'onada d'indignació davant el resultat final de la pel·lícula, han emès una disculpa i han comunicat que "solucionaran tots els problemes" de Penguin Highway. Aquest diari ha pogut parlar amb, el responsable d'HTCSound i amb anys de feina en el sector del so i el doblatge, i. "Som autocrítics i som humans", assegura.ha afirmat de manera contundent, assumint deficiències pel que fa a la dubtosa qualitat de certes veus d'ambient de la pel·lícula. Tot i això, Torres es defensa de les crítiques assegurant que hi haen assenyalar-los quan hi ha "una gran feina darrera" i, en cap cas, les acusacions d'intrusisme professional o de "regalar feina a estudiants o altres barbaritats" són certes.Ell mateix assegura que "estan molt dolguts" pel tracte rebut quan van ser "moltes hores de feina" amb professionals de la interpretació al capdavant de les feines de doblatge: enen la versió en català i enen castellà, tots dos actors deli coneguts intèrprets teatrals. Torres critica la "irada resposta" de diversos membres del sector, que sempre els acusen d'intrusisme quan ells responen "amb la feina feta" i anys d'experiència i titulació, "sempre amb bona intenció".Des de l'estrena del tràiler de la nova pel·lícula (tant en castellà com en català), el públic va reaccionar amb amargor davant el resultat del doblatge. Tot i que hi han participat professionals amb llarga trajectòria, el producte final mostra carències substancials que, en una producció de doblatge, provoca que el públic se n'adoni i perdi el fil de la pel·lícula. L', membre del repartiment de doblatge, ha notificat problemes durant la gravació de Penguin Highway. Assegura que va ser contractada per fer la veu d'una de les protagonistes sota la direcció de. La situació final, però, no va ser així.L'estudi de doblatge també s'ha defensat en diversos missatges a les xarxes socials fent referència a la "trajectòria" de diversos intèrprets de doblatge que han participat en el projecte,. El personatge de l'Aoyama, per exemple, lque ja ha treballat en altres produccions, com Cruella de Disney o Black Widow, de Marvel. El seu historial, però, només recull 8 produccions.que van participar com a veus d'ambient en la pel·lícula i valoren de manera molt positiva la seva experiència. Un dels actors afirma que no va participar en cap mena de "concurs" o "premi" per aconseguir la feina com a ambient a Penguin Highway i defensa la transparència en la tasca realitzada amb HCT Sound, a més de la "qualitat amb la qual van treballar tots els companys" que hi van participar.Tot i això, altres professionals del sector mostren el seu malestar davant un fet que consideren un "intrusisme professional" i assenyalen HTC Sound. L'estudi i el seu responsable, Toni Torres, no entén aquesta contundència, ja que ells col·laboren i han treballat durant anys amb moltes produccions, tant de publicitat, anuncis de l'administració catalana o produccions musicals.El gener d'aquest any, la sèrie Altsasu emesa per TV3 va aixecar polseguera per una baixa qualitat de les veus i de la feina de doblatge.juntament amb l

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor