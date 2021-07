​Les farmàcies ja ofereixen tests d'antígens amb certificat mèdic oficial

Altres notícies que et poden interessar

Lesde Catalunya ja poden vendre. A diferència dels tets que ja es venen i que es fan a casa, les persones que vulguin obtenir el certificat mèdic caldrà fer-se el test a la mateixa farmàcia i amb la supervisió d'un professional. Això permetrà que els resultats comtpin amb certificació oficial i es traslladaran automàticament aSi el restultat és positiu, a més, s'activarà el protocol establert i la persona rebrà un seguiment per part de CatSalut per fer el rastreig dels contactes estrets. De tota manera, cal tenir en compte que aquest certificatÉs a dir, no serviran per obtenir aquest certificat comunitari si no que només servirà per viatjar si els països accepten una prova negativa d'automostra. La prova té un cost d'entre 12 i 20 euros.L'objectiu d'aquesta mesura és detectar casos asimptomàtics, segons ha explicat el president de la Federació de Farmacies de Catalunya (FEFAC),al Via Lliure de RAC1. "És una necessitat que les farmàcies ens involucrem per detectar casos asimptomàtics".De lesque hi ha actualment a Catalunya, s'estima que més del 50% ja ofereixen aquesta possibilitat. Torres ha explicat que són les farmàcies que ja es van inscriure per fer els cribratges al sector del lleure -ja que van rebre una formació-. No obstant això, qualsevol farmàcia que estigui interessada, es pot inscriure.

