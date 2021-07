Pol Serena, condemnat a un any de presó per la vaga pel judici de l'1-O

⚠️ JA TENIM LA SENTÈNCIA⚠️



El militant de Jovent Republicàha estat condemnat a un any de presó i a una multa de 200 euros per haver llançat una ampolla d'aigua buida contra agents delsdurant la vaga contra el judici de l'1-O. Serena, que va reconèixer els fets davant del jutge , s'enfrontava a fins a vuit anys de presó, a petició de la, pels delictes de desordres públics, atemptat a l'autoritat i lesions. Lademanava sis mesos per un delicte de lesions. El grup de suport de Serena ha convocat unadissabte a la tarda a Vic.Serena va dir davant del jutge que va llançar dues vegades unade plàstic buida contra els Mossos, però sense intenció de fer mal i "com a acte de defensa". Al judici, els testimonis policials van identificar el jove com a responsable dels llançaments, que van provocar lesions lleus a dos agents. En una entrevista a NacióDigital , Serena va acusar els Mossos de "mentir" per portar manifestants a judici. El grup de suport del jove considera que la sentència és "injusta" i reclama l'A la sentència, el tribunal considera provat que el 21 de febrer del 2019, en el marc de la vaga general convocada per la Intersindical CSC, integrants d'un grup de manifestants es van enfrontar a una línia policial dels Mossos i els van llançar objectes. També que Pol Serena "va participar en aquestes protestes" a la zona de torns del vestíbul de l'estació de rodalies de Renfe de Plaça Catalunya i a la sortida de l'estació a Passeig de Gràcia, "sense que consti que ell mateix baixés a la zona de vies de l'estació o provoqués la interrupció del trànsit ferroviari".En aquesta situació, "amb ànim de menyscabar la seva integritat física i el principi d'autoritat, va llançar contra la línia policial situada al passeig de Gràcia una ampolla i una llauna de cervesa, les característiques de les quals no han quedat determinades". La primera va provocar que un agent dels Mossos, "en intentar esquivar-la, es lesionés l'abductor de la cama esquerra". La segona "va impactar l'avantbraç dret" d'un altre agent. Ambdues lesiones "van precisar únicament una primera assistència" i es van curar en cinc i tres dies respectivament, segons recull el text.Aquests fets són constitutius d'un delicte d'atemptat a agent de l'autoritat, que el codi penal castiga amb penes que van d'un a quatre anys de presó. Per acreditar la concurrència del delicte cal, entre d'altres requisits, "l'escometiment", que "en aquest sentit equival a agredir", i "n'hi ha prou amb que aquesta conducta es doni amb una acció directament dirigida a atacar l'autoritat", i "sense que es requereixi un resultat lesiu".En aquest sentit, la sentència recorda que l'acusat "va reconèixer" haver llançat "almenys" dues ampolles de plàstic als agents, i que va intentar justificar l'acció "en l'exercici del seu dret a protesta, sense que tingués cap intenció de causar dany als agents". A parer dels magistrats, aquestes intencions "no esborren l'antijuricitat de la conducta desplegada per l'acusat", una acció que "implica voluntat i consciència de menysprear i obstaculitzar" l'actuació dels Mossos.Més enllà d'això, els magistrats no poden "donar per acreditat" el subtipus agreujat del delicte pel qual acusava el ministeri fiscal, perquè "no ha quedat suficientment acreditat" que l'ampolla o la llauna de cervesa fossin "instruments perillosos".Per tot plegat el tribunal afirma que els fets declarats provats són constitutius de dos delictes lleus de lesions però no de desordres públics. "Procedeix imposar a Pol Serena la pena d'un any de presó, tenint en compte que fins a dues vegades va reconèixer haver llançat objectes als agents policials". També se li imposa la pena d'inhabilitació especial per al dret de sufragi passiu durant el temps de la condemna i, respecte dels delictes lleus de lesions, una pena d'un mes de multa a raó de 6 euros de quota diària.

