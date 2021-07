Sánchez assegura que les autonomies gestionaran la meitat dels fons europeus que rebrà l'Estat

El president del govern espanyol,, ha anunciat aquest matí en lade Salamanca que les autonomies gestionaran el. Sánchez ha explicat que les comunitats rebrandelsque ingressarà l'Estat de laEls detalls en la gestió dels fons europeus de recuperació és un dels temes centrals que laposarà sobre la taula en laentre Govern i Estat del, malgrat que el govern espanyol no ho ha inclòs en el punt del dia de la trobada. La gestió de les ajudes va ser un dels punts determinants en l'aval d'a la pròrroga del darrer estat d'alarma del govern espanyol.en canvi, es va mostrar contrari al pacte entre ERC i PSOE, que encara no s'ha desenvolupat.A l'inici de la reunió, Pedro Sánchez ha anunciat l'arribada "extraordinària" dedurant el mes d'agost, que se sumaran a lesprevistes pel Ministeri de Sanitat. D'aquesta manera, les dosis administrades durant l'agost sumaran un total de, el què ha de permetre, segons Sánchez, arribarde l'Estat amb la paula completa a finals d'agost. El president espanyol ha qualificat el procés de vacunació a l'Estat dei ha felicitat la feina de "totes les administracions i les autonomies".havia rebutjat l'assistència a la conferència de presidents autonòmics d'avui perquè considerava que només servia per fer-sei apostava per negociar amb l'Estat en el marc de lai la

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor