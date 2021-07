Xantal Llavina explicarà el món de demà a «Revolució 4.0» una temporada més

El programa sobre tecnologia Revolució 4.0, presentat per Xantal Llavina, tindrà una tercera temporada, segons ha informat TV3. El coronavirus ha avançat la digitalització de la societat, amb l'auge del teletreball i el canvi dels hàbits de consum.Els nous programes aprofundiran en aquestes qüestions amb la participació d'un convidat central en cada episodi i diversos experts. Entre altres, comptarà amb la participació del còmic i productor; el president del Barça,; l'actor; l'economista; el cuineri l'actriuEl primer capítol comptarà amb Buenafuente i tractarà sobre el teletreball i els canvis que ha implicat per als professionals la pandèmia, com ara la pèrdua de llocs de treballs o l'emprenedoria en nous sectors. Llavina parlarà amb el còmic, que explica que la revolució digital va sola, però que l'emocional l'han de fer les persones, i confessa, entre altres coses, que fer televisió des de casa ha estat el més extraordinari de la seva carrera i que li sembla que no es jubilarà mai.El primer programa també comptarà amb la participació, a l'Àgora, del periodista i cap de redacció d'El País Ramon Besa, l'exjugador de bàsquet del Barça i ara empresari Ferran Martínez, la periodista i escriptora, l'activistai el consultor i divulgador, autor del llibre El trabajo ya no es lo que era, entre d'altres.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor