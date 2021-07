El Consell de Garanties Estatutàries avala el fons del Govern per a les fiances del Tribunal de Comptes

El(CGE) ha acceptat aquest dijous elcreat pel Govern i dotat amb deu milions d'euros per fer front a lesimposades pelper l'de la Generalitat. D'aquesta manera, l'organisme de garanties català considera que aquest mecanisme s'adequa a l', i és plenamenttot i que fa algunes recomanacions. El pronunciament del CGE no és vinculant però sí significatiu. Aquest fons ha de servir per pagar elsque l'organisme fiscalitzador espanyol ha imposat a una trentena d'alts càrrecs.La reunió ha començat a les nou del matí i s'ha acabat poc després de les quatre de la tarda. En el dictamen, de 75 pàgines, fa algunes recomanacions, com ara modificar l'article 4.7, el 5 i la disposició transitòria del decret.El Govern espera que l'aval del CGE desencadeni tres moviments: d'una banda, que elaprovi aquesta tarda -amb l'abstenció del- el decret del govern de creació d'aquest fons, que ara com ara està avalat per l'(ICF); també confia que el govern espanyol no presenti recurs al(TC) i l's'hi posicioni a favor; i, per últim, que la ratificació del CGE faciliti que una entitat bancària, molt probablement estrangera, avali el fons. Fins ara, las'ha posat de perfil sobre la qüestió.Tot plegat, mentre l a Fiscalia ja ha començat a investigar els avals de l'ICF al mecanisme del Govern per un possible delicte de malversació, i a l'espera també de veure què fa el(TSJC), que ha rebut dues denúncies contra el president de la Generalitat,, la consellera de la Presidència,, i el conseller d'Economia, El Govern ha mantingut fins ara el convenciment que el fons de riscos és legal i ha de ser acceptat pel Tribunal de Comptes. "És jurídicament impecable", deia ahir Giró.Dimarts va expirar el termini per pagar les fiances al Tribunal de Comptes, que encara no ha decidit si accepta els avals de l'ICF al fons complementari del Govern i espera que, abans, l'Advocacia de l'Estat es posicioni . L'organisme fiscalitzador vol, d'aquesta manera, que eldigui la seva sobre el mecanisme ideat per la Generalitat per fer front a aquestes fiances. Laté dubtes que tot plegat sigui legal i no veu clar que la Generalitat com a administració perjudicada pugui ser, alhora, qui avali els diners que, presumptament, es van malversar. Entre els implicats hi ha Artur Mas, Carles Puigdemont, Oriol Junqueras i Andreu Mas-Colell, i també altres alts càrrecs de perfil tècnic i sense visibilitat pública. La causa fa referència a les despeses en acció exterior entre les anys 2011 i 2017. Segons el Tribunal de Comptes, la Generalitat va destinar diners a explicar elarreu del món i a aconseguir suports internacionals, cosa que va més enllà de les competències catalanes i es considerade diners públics.Les fiances, en tot cas, són unaperquè el cas encara no està resolt. Serveixen, argumenten fonts del tribunal, per garantir que en cas deferma es puguin pagar els diners que s'han malversat. Les defenses dels acusats han denunciatdavant d'un organisme opac, tacat pel nepotisme i que des de fa dies actua amb el mandat caducat, amb una majoria que no respon a l'actual equilibri de forces al Congrés i al Senat. L'també ha criticat la causa i acusen l'Estat de buscar, ara, la "mort civil" dels dirigents independentistes.

