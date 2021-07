Barcelona serà Capital Mundial de l'Arquitectura el 2026

La candidatura de Barcelona, que, ha estat promoguda per l’Ajuntament, el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, la Generalitat de Catalunya, el Consell Superior dels Col·legis d'Arquitectes d'Espanya (CSCAE) i el Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC).Segons els seus impulsors, la celebració de l'esdeveniment permetrà "aprofundir en la seva capacitat per transformar i millorar la vida de les persones, i servirà peren la configuració d'un nou model de ciutat que doni resposta als reptes contemporanis".Amb el lema, el Congrés Mundial de la UIA a Barcelona prendrà com a exemple la relació de la ciutat i la seva arquitectura per debatre sobre un futur "viable i sostenible". Una anàlisi de l'actual context social, mediambiental i econòmic que ajudi a plantejar quins són els reptes de l'arquitectura i definir els instruments per assolir-los.Amb la seva designació, Barcelona tornarà a ser epicentre mundial de l'arquitectura trenta anys després d’haver acollit un altre congrés de la UIA. Aleshores, va portar per títol 'Present i futurs: arquitectura a les ciutats.Juntament amb el Congrés de la UIA, que coordinarà el COAC amb el suport del CSCAE, al llarg de tot l'any 2026 sde caràcter multidisciplinari en què col·laboraran altres països amb l'objectiu de traslladar al conjunt de la societat la importància i el valor de l'arquitectura i de l'urbanisme.