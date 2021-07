Sanitat estudia amb les autonomies exigir passaport Covid en bars i discoteques

Altres notícies que et poden interessar

El govern espanyol debat amb les comunitats la possibilitat d'com a requisit per "accedir a determinats establiments i acreditar usos diferents dels que s'ha validat", ha revelat la ministra d'Indústria, Comerç i Turisme,, en la conferència sectorial de turisme.El debat que es planteja és si exigir el certificat que acredita estar vacunat, tenir un test negatiu o haver-se recuperat de la Covido accedir a discoteques, com han aprovat Galícia i Canàries.El certificat Covid, que a hores d'ara serveix per viatjar entre països de la Unió Europea,per a altres usos, amb l'objectiu d'incentivar la vacunació. A França es requerirà el document per accedir a restaurants, centres comercials i transports interurbans. A Itàlia, des de la setmana vinent serà necessari per seure a l'interior dels restaurants El consell interterritorial de Sanitat, que es reuneix aquesta tarda, analitzarà les opcions per implantar aquesta mesura a Espanya, on hi ha veus contràries entre autonomies com el País Valencià o Madrid. A Catalunya el conseller de Salut,, ha assegurat que "ara no és el moment" de limitar activitats només als vacunats perquè no tota la població ha pogut immunitzar-se i podria ser discriminatori.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor