La periodista Gemma Bonet, nova presentadora del migdia a Catalunya Ràdio

🔴 NOVETAT | La periodista Gemma Bonet presentarà i dirigirà @Catmigdia, l’informatiu líder de Catalunya



Substitueix Òscar Fernández i comptarà amb Marta Prat de sots-editora i Marta Carreras amb la informació d’Esports



▶️ https://t.co/o5zxkwyt4E #CatRàdioEsMou pic.twitter.com/g8sGOobbsB — Saül Gordillo (@saulgordillo) July 28, 2021

Nous canvis a la graella dei noves cares al capdavant dels programes principals de la cadena pública. La periodista, vinculada als informatius de l'emissora des de l'any 2000, serà l'encarregada de rellevaral capdavant del Catalunya migdia a partir del 30 d'agost. La direcció de Catalunya Ràdio ha decidit optar pel talent intern de la casa i per renovar l'espai dels migdies a la cadena, tal com va avançar NacióDigital. , que fins ara dirigia el Catalunya Migdia, i, presentadora de l'Apocalipsi, seran els presentadors principals del nou espai de la tarda a la cadena pública, de 15h a 19h, que unificarà la franja que hi havia anteriorment:. Tots dos, perfils consolidats de la casa, afronten el repte titànic d'intentar plantar cara a Toni Clapés, dominadorEl director de Catalunya Ràdio,, ha comunicat aquest dimecres al consell de govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) la decisió d’apostar per talent Bonet, que suposa un pas més en la renovació de realitzadors en la graella de l’emissora pública iniciada el 2016 per l’actual direcció.Gordillo també ha comunicat que Gemma Bonet comptarà amb, periodista fins ara vinculada a TV3 i Esports3 i membre de l’equip deamb Ricard Torquemada iamb, per completar la informació esportiva del programa Catalunya migdia. Dues periodistes assumiran a partir del 30 d’agost el repte de mantenir el presitigi, el rigor i el lideratge informatiu i d’audiència assolit per Òscar Fernández al llarg de les últimes cinc temporades en què ha estat al front de ‘Catalunya migdia’., que fins ara a l’equip del programa El matí de Catalunya Ràdio des que el va assumir fa vuit temporades Mònica Terribas i aquesta última amb, assumirà la sotsedició del programa, amb Gemma Bonet de realitzadora i directora.substituirà el periodista, que segueix les passes d’Òscar Fernández i s’incorpora al projecte de La tarda de Catalunya Ràdio.

