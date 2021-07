L'Ajuntament de Barcelona compra quatre edificis a l'Eixample

Els darrers mesos, l’Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona (IMHAB) ha tancat quatre operacions per l’adquisició de quatre finques, que sumen un total de, en l'exercici del dret de tanteig i retracte.Martin ha explicat que l’adquisició de les finques permetràamb la subrogació del contracte de lloguer i "evitant processos d'especulació immobiliària". Els 24 habitatges restants s'adjudicaran en règim de lloguer social i assequible a persones i famílies amb necessitat d’accés a l’habitatge.En conjunt, la inversió de l’IMHAB ascendeix a 21,6 milions d’euros, incloent-hi els imports tant de les compravendes com l’estimació de la rehabilitació prevista. Es tracta d’una inversió per sota del preu de mercat, amb, calculats a partir del cost mitjà del metre quadrat de venda en les operacions registrades el 2020 en el barri en qüestió.Amb les darreres adquisicions,, amb set edificis adquirits de 112 habitatges. Els districtes on s’ha adquirit més des del 2015 són Sants-Montjuïc, amb 221 habitatges, Nou Barris (190), i Ciutat Vella (156). Quant a l’adquisició de finques senceres, Ciutat Vella és on més se n’han comprat (10), i Sants-Montjuïc i l’Eixample, amb set cadascun.A Sant Antoni es concentren dues de les quatre finques adquirides, als carrers de, en l’àmbit de la superilla. En el cas de Floridablanca, l'edifici té 18 habitatges i un local. Ha costat 5 milions d'euros, als quals s’haurà d’afegir el cost de rehabilitació. En total, la inversió és 5.230.000 euros, un estalvi del 31% del preu de mercat.Pel que fa a l’edifici del carrer del Comte Borrell, es tracta d’una finca de 12 habitatges i dos locals, amb nou pisos buits, que ha suposat una inversió d’1,9 milions d’euros, als quals s’haurà de sumar un import estimat de rehabilitació. L’import total, de 2,6 milions d’euros, significa un 38% menys que el preu de mercat al barri de Sant Antoni.A la Nova Esquerra de l’Eixample, l’edifici adquirit està situat al carrer dei està compost per 14 habitatges, dos dels quals buits, i dos locals comercials en funcionament. La diferència entre la inversió municipal, de 4,5 milions de compra i 291.500 euros estimats en la rehabilitació, i el preu de mercat se situa en nivells similars a la de la resta d’adquisicions, en un 36% menys.Per últim, la finca adquirida a la Dreta de l’Eixample es troba a baix de tot del. La majoria dels habitatges d’aquesta finca s’han destinat en algun moment i de manera irregular al lloguer turístic, sense la pertinent llicència. Hi viuen 11 unitats familiars i es posaran a disposició del parc públic els 12 restants. La rehabilitació costarà uns 679.000 euros. La compravenda ha suposat una inversió de 8,3 milions. Significa un estalvi del 37% respecte al preu de mercat del barri de la Dreta de l’Eixample.