Simone Biles també es retira de la competició individual dels Jocs Olímpics

After further medical evaluation, Simone Biles has withdrawn from the final individual all-around competition. We wholeheartedly support Simone’s decision and applaud her bravery in prioritizing her well-being. Her courage shows, yet again, why she is a role model for so many. pic.twitter.com/6ILdtSQF7o — USA Gymnastics (@USAGym) July 28, 2021

Moments històrics als, i no precisament per èxits esportius. La gimnasta estatunidenca, guanyadora de sis medalles d'or en anteriors JJOO, ha decidit retirar-se de la competició individual all-around i renuncia a aconseguir una nova medalla d'or en l'edició d'enguany. La notícia ha trasbalsat el món de l'esport i ha confirmat la decisió que ja va prendre ahir Biles, quan es va retirar de la competició per equips de gimnàstica per problemes de salut mental."Després d'una avaluació mèdica,ha estat descartada per a la final d'all-around amb l'objectiu de centrar-se en la seva salut mental. Simone seguirà sent avaluada diàriament per determinar si participarà o no en les finals per aparells., que va ser la novena puntuació, ocuparà el seu lloc. Volem aplaudir la decisió de Simone de prioritzar el seu benestar. El seu coratge demostra de nou perquè és un model", resa el comunicat.En un comunicat, la federació dels EUA ha informat de la decisió de Biles i assegura que serà avaluada dia rere dia. La mateixa gimnasta, una icona a tot el món després de, va assegurar ahir que havia de solucionar "els dimonis al seu cap". Biles relata l'enorme pressió que sent sobre les seves esquenes després de tantes victòries i que fins i tot ja no considera "divertit" el fet de competir a tan alt nivell.. Després de la meva actuació no volia seguir. He de centrar-me en la meva salut mental, és el més important en l'esport ara mateix. Avui vaig estar sotmesa a molt estrès. Ha estat una setmana llarga, un cicle olímpic llarg. Ja no gaudeixo", explicava Biles, que se la va poder veure en un lateral del gimnàs, observant a les seves companyes i donant el seu suport.

