​Mor Menchu Álvarez del Valle, àvia de la reina Letícia

ha mort aquest dimarts als 93 anys d'edat. La periodista es trobava a la seva casa de, a Ribadesella (Astúries).A les últimes setmanes, la seva salut va empitjorar i gairebé no sortia de casa, tot i que assegurava que, malgrat la seva avançada edat, es trobava molt bé. La sevaera qui l'acompanyava, ja que es va traslladar a la casa de Sardéu per cuidar-la, segons informen fonts properes a la família., avançada per la seva època i unade les que deixen petjada. Sempre va tenir una relació molt especial amb Letizia, per a qui va ser sempre una font d'inspiració. Les dues compartien la passió pelMenchu Álvarez del Valle era vídua de, representant de la firma Olivetti, que va morir el 2005 als 82 anys. El matrimoni va tenir tres fills: Jesús, pare de la reina, Henar i Cristina, ja morta.Dona discreta i de fort caràcter, era l'única besàvia viva de, amb qui ha compartit moltes celebracions familiars.

