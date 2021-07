L'Europa de Demà, capítol 12: justícia social i igualtat

Capítol 12: Justícia social i igualtat



Amb qui? Víctor Lapuente, Doctor en Ciències Polítiques per la Universitat d'Oxford i investigador a l'Institut de Qualitat del Govern de la Universitat de Gotemburg



Veus: Jordi Amat, Gerard Miret



Dotzena i última entrega de l', la sèrie de podcasts sobre els grans reptes de la Unió Europea, fruit de la col·laboració entre la revista El Món de Demà, dirigida per l'escriptor i filòleg Jordi Amat, i. En aquesta ocasió, sobre la taula hi ha els drets i valors europeus.Jordi Amat i el periodista i economista Gerard Miret parlen sobre la iniciativa social creada pel futbolista del Manchester United, Juan Mata, anomenada Common Goal, del paper de la UE en la justícia social i de la creació, per part del Consell, del Programa de Drets i Valors i el programa de Justícia. Després, entrevista i debat amb Víctor Lapuente, Doctor en Ciències Polítiques per la Universitat d'Oxford i investigador a l'Institut de Qualitat del Govern de la Universitat de Gotemburg, sobre la justícia social a la Unió Europea.La sèrie desgrana realitats d'Europa que han posat a prova la solvència de les institucions continentals, com els moviments migratoris -la crisi humanitària registrada al Mediterrani n'és l'expressió més crua-; altres emergències amb impacte social, com el canvi climàtic; i transformacions tecnològiques, com la revolució digital.

