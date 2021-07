Pressió a Aragonès per assistir a la reunió de presidents

El Govern referma el diàleg davant l'avís de Junts

Les decisions de les properes hores i dies marcaran el camí cap a la reunió de laEstat-Generalitat de dilluns i també de la reactivació de la, prevista per a la tercera setmana de setembre. La causa extrajudicial oberta ali la negativa del president,, a assistir a latensa les relacions amb laen aquesta nova etapa incipient que busca, almenys en públic, mirar d'acostar posicions entre les dues parts per trobar una sortida al conflicte català. Una via que el Govern vol forçar "al màxim" malgrat els dubtes que mostra en públic un dels socis,, que ja planteja obertament reduir el marge de dos anys de la taula de diàleg pactat entrei la, i avalat inicialment per la formació de Jordi Sànchez.La repressió distorsiona les relacions de la Generalitat amb la Moncloa. El Tribunal de Comptes ha de decidir en les properes hores si accepta elsde l'(ICF) a les fiances per l'. L'organisme dubta que el mecanisme ideat per l'administració catalana sigui legal i, per això, ha demanat un informe d'urgència a l'Advocacia de l'Estat -que depèn del govern espanyol- perquè es posicioni. Per ara, la Moncloa ha estat prudent pel que fai s'ha limitat a comunicar que ha "iniciat els tràmits" per donar resposta a la petició. El sentit de l'informe dels serveis jurídics del govern espanyol serà significatiu sobre la voluntat real delde rebaixar la tensió amb l'En tot cas, des del Govern es confia en els avals de l'ICF i s'ha exigit al Tribunal de Comptes que es limiti a lesa l'hora de decidir si els accepta. L'executiu espera que el(CGE) acabi validant en un dictamen, aquest dijous, el fons de riscos i votar-lo ràpidament al, on compten amb el suport -ni que sigui l'abstenció- del. Un aval del CGE reduiria les opcions d'un recurs estatal al(TC).En tot cas, el termini per presentar les fiances - que pugen fins als 5,4 milions d'euros - acaba aquest dimarts a la mitjanit i això no ha variat. Els afectats que no hagin presentat els imports corren el risc de serUn altre element que agita les relacions entre la Generalitat i la Moncloa és la conferència de presidents d'aquest divendres, la primera des que Aragonès és president de la Generalitat. La part catalana no té previst enviar-hi representació malgrat les pressions de les últimes hores provinents del PSC i els comuns -els dos partits han dit que és un "error" deixar buida la cadira-, i també de la Moncloa que ha convidat Aragonès ha reconsiderar la decisió. "Si s'ho vol replantejar, serà molt ben rebut", ha dit la portaveu del govern espanyol, Isabel Rodríguez. El Govern, però, sosté que les negociacions amb l'Estat s'han de fer en el marc de la comissió bilateral i, pel que fa a la qüestió catalana, a la reunió de la taula de diàleg del setembre.On sí que hi haurà representació catalana serà al. El conseller d'Economia i fitxatge estrella de Junts,, hi assistirà aquest dimecres amb la resta de consellers autonòmics responsables de la matèria. La reunió ha de servir per fixar l'pel 2022. Segons ha detallat la portaveu del Govern,, Giró hi serà per "aclarir les incerteses" respecte al dèficit que s'establirà. El cert és que aquesta xifra condicionarà els pressupostos que ha de confeccionar eli marcarà també quines despeses fot per la Generalitat. Laha criticat que la Generalitat participi d'aquest espai de diàleg per "negociar engrunes".Casualitat o no, la primera trobada entre Aragonès i el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, es va fer el mateix dia que el Tribunal de Comptes imposava les fiances milionàries als alts càrrecs de la Generalitat, una metàfora de les complicacions que tindrà aquesta nova etapa que les dues parts asseguren voler obrir després d'anys de. Més enllà dels indults, no hi ha hagut més gestos públics del govern espanyol en favor de la distensió. L'exercici de l'i l'són, ara com ara, línies vermelles, i el context de repressió que continua afectant l'independentista desgasta el diàleg fins i tot abans que s'hagi pogut reunir, per segona vegada, la taula de diàleg.Les relacions entre la Moncloa i la Generalitat no són senzilles -que la portaveu del govern espanyol digués que l'independentisme hauria hagut "d'aprendre la lliçó" no hi ajuda- i tampoc ho són les d'ERC i Junts en relació a l'del procés, un dels punts que més va complir les negociacions per a la investidura. Elestableix un marge deper explorar la taula de diàleg, però dirigents de pes de Junts ja fa dies que en dubten públicament. La darrera va ser, dilluns, quan la vicepresidenta del partit, va plantejar rebaixar els dos anys d'aquesta "suposada taula de diàleg". El Govern ha hagut de sortir al pas d'aquestes declaracions per refermar-se en l'aposta per aquesta via, almenys durant el termini acordat entre socis, i també amb la CUP. La Generalitat tampoc és una bassa d'oli.

