El Tribunal de Comptes demana un informe a l'Advocacia de l'Estat pels avals del Govern

Elha demanat un últim informe a l'-que depèn del govern espanyol- davant dels dubtes sobre la "suficiència i la legalitat" dels avals presentats per l'per la causa sobre l'acció exterior del. Concretament, el tribunal no veu clar si aquests avals poden emparar possibles responsabilitats comptables que assumeix la pròpia administració perjudicada, és a dir, la pròpia. De tota manera, això no ajorna el tràmit per presentar les fiances, que acaba aquesta mitjanit. L'organisme dictaràper a aquells afectats que no les hagin presentat.La portaveu del Govern,, ha mantingut la confiança en la legalitat del fons complementari de riscos, i no dubta que acabarà sent acceptat per part del Tribunal de Comptes. "Li demanem que no faci política", ha apuntat Plaja, que ha indicat que no s'hauria d'oposar a l'aval. "Les coses s'han fet de manera acurada i impecable", ha indicat la portaveu de l'executiu.Si la, un cop presentat l'informe de l'Advocacia de l'Estat i després d'haver analitzat lafacilitada pels encausats, rebutja els avals entregats amb la garantia de l'ICF, els dirigents implicats -que van des d'a perfils tècnics i sense visibilitat pública- hauran de buscar alternatives per fer efectiva la fiança. Això passa per posar en mans del tribunalpersonals i buscar altres solucions, com és el cas que-ERC- aportin per arribar als 5,4 milions exigits per l'organisme estatal.La causa afecta una trentena d'alts càrrecs del Govern, que van entregar la documentació via telemàtica dijous, un dia després que el Govern rectifiqués i optés perquè l'ICF fos l'encarregat de facilitar els avals. El nou fons, dotat amb deu milions, es va posar en marxa des de la conselleria d'Economia que dirigeix, fitxatge estrella de Junts en aquesta legislatura. A principis de la setmana passada, Giró va rebre missatges per part de la junta de govern de l'ICF segons els quals la majoria dels seus membres s'inclinaven per no participar en l'operació, però finalment es va desbloquejar el seu suport. Giró ho va anunciar dimecres al Parlament després de parlar-ho amb el presidenten les hores anteriors. L'episodi va constituir la primera gran topada entre els socis de Govern en aquesta legislatura. L'executiu espera que el(CGE) acabi validant en un dictamen, aquest dijous, el fons de riscos i votar-lo ràpidament al Parlament, on compten amb el suport -ni que sigui l'abstenció- del PSC. Un dels entrebancs amb els quals han topat Giró i Aragonès és la dimissió de tres membres de l'ICF abans de la votació, tenint en compte que a Economia s'aspirava a mantenir sota control les discrepàncies per minimitzar qualsevol impacte en el CGE. Els dictàmens no són d'obligat compliment, però en aquest cas concret serà escrutat per la Moncloa. Un aval del CGE reduiria les opcions d'un recurs estatal al(TC).El suport del Consell de Garanties, en tot cas, és observat dins del Govern com una possibilitat per tal de rebre el suport d'una entitat financera, possiblement estrangera. Fins ara, les portes dels bancs catalans i estatals han estat tancades., secretari general de Junts, va indicar la setmana passada que hi ha acords "damunt la taula" amb entitats de fora de l'Estat, i que es poden tancar en les properes setmanes.

