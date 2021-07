Corinna demanda Joan Carles i els serveis secrets espanyols per «vigilància il·legal»

també coneguda com a Corinna zu Sayn-Wittgenstein, ha iniciat una nova batalla contra els serveis secrets espanyols i el rei emèrit, Joan Carles. Aquesta vegada, legal.i els serveis secrets de l'Estat per "vigilància especial". La demanda ha estat interposada davant el Tribunal Superior de Justícia d'Anglaterra i Gal·les, segons ha informat el Financial Times.El mateix rotatiu britànic afirma que la denúncia va ser presentada el desembre del 2020 però no ha estat acceptada fins ahir, 26 de juliol.i assetjada, a més de rebre amenaces i coaccions per part dels serveis secrets de l'estat espanyol. El FT assegura que la defensa legal del rei emèrit no ha presentat encara cap escrit ni al·legació davant el tribunal,de jutjar un antic cap d'estat d'un país diferent.Corinna demana una ordre d'allunyament contra Joan Carles i els agents secrets de més de 150 metres, a més de reclamar una indemnització per part de l'anterior monarca. Larsen assegura que va ser acusada falsament d'haver robat 65 milions d'euros -que formaven part del donatiu de 100 milions que va rebre Joan Carles del rei Abdullah d'Aràbia Saudita-. Ho nega completament a través de l'escrit al qual ha tingut accés el Financial Times i reclama aquesta distància de seguretat amb tots els agents i dispositius de vigilància del Centre Nacional d'Intel·ligència (CNI).

