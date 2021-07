​El director de teatre de Vic acusat d'abusos dimiteix de l'Associació d'Actors i Directors

Segon comunicat

El secretari de cultura de l'Associació d'Actors i Directors Professionals de Catalunya (AADPC),, ha presentat aquest dilluns ladesprés que una quinzena d'alumnes l'hagin acusat d'abusos sexuals en un reportatge publicat al diari Ara . La junta de l'entitat ha acceptat la renúncia i s'ha esmenat en relació amb el comunicat emès diumenge, pel qual ha demanat "disculpes"., condemna "qualsevol tipus d'abús de poder i d'assetjament sexual" i es posa a disposició de qui s'hagi pogut sentir afectat. "Desitgem que ningú més hagi de patir cap altra situació d'abús si treballarem per trobar eines perquè aquests fets quedin eradicats del món de la cultura".Tot plegat es produeix l'endemà que es publiqués un reportatge per denunciar un presumpte cas d'abusos i fotografies sexuals per part d'aquest professor i director de teatre musical a. La notícia es basava en el testimoni d'una quinzena de persones que detallaven les situacions que haurien viscut amb el que anomenen "un dels referents" de les arts escèniques deLa majoria de fets haurien passat fora de l'àmbit acadèmic, en un local que el director té a la capital d'Osona. Font, director de teatre musical molt conegut a la comarca, ha impartit classes a l’, l’, l’, i els teatres de Manlleu i TorellóEn un primer comunicat fet públic diumenge l'AADPC va mostrar la seva "sorpresa" per la notícia. Alhora, ja rebutjava i condemnava "qualsevol tipus d'abús de poder i assetjament sexual en qualsevol àmbit", però reclamava que es respecti la presumpció d'innocència i es comprometien a prendre les mesures oportunes "un cop es demostri la veracitat o falsedat" de les acusacions.Aquest dilluns a la tarda, amb la dimissió de l'acusat sobre la taula, l'entitat ha dit que lamenta "profundament la interpretació que s'ha fet del comunicat emès ahir". El seu posicionament ha estat criticat principalment a les xarxes per no ser prou contundent amb el presumpte autor dels fets que relaten els testimonis de la informació periodística, ni empatitzar prou amb les presumptes víctimes. "Demanem disculpes si algú ha pogut sentir-se així", expressa el nou comunicat.L'AADPC es posa la seva àrea legal a disposició "de qui s'hagi pogut sentir afectat" (pels abusos).

