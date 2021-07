Junts planteja rebaixar els dos anys de marge a la «suposada» taula de diàleg

Lai la manera d'afrontar la negociació amb l'Estat va centrar bona part de les converses entreper cristal·litzar l'acord de governabilitat rubricat a finals de maig entre. Seguint l'exemple de l'entesa a la qual els republicans van arribar prèviament amb la, es va pactar atorgaral diàleg amb el govern espanyol abans d'arrencar un "nou embat" amb l'Estat. Aquest termini, però, ja està en discussió, fins i tot abans de reprendre les trobades de la mesa, que s'ha de reprendre laAixí ho ha verbalitzat aquest dilluns la portaveu de Junts,, que argumentat l'existència d'un "enduriment" del discurs del PSOE sobre Catalunya per obrir la porta a reduir el marge de confiança a la. "Si no hi ha cap voluntat per part del govern espanyol de resoldre i no simplement fer veure que el conflicte no existeix, que és l'actitud de Pedro Sánchez,. Destaquem, i crec que podem constatar, l'enduriment del discurs, que no va en la línia de poder resoldre el conflicte", ha assenyalat Artadi, que ha indicat que els socis de Govern estan "en contacte" des del primer moment de la legislatura per avaluar qualsevol nou "embat".La portaveu de Junts ha definit la primera trobada de la mesa de negociació, el, com un "reportatge fotogràfic" ordit per Sánchez a l'hora d'argumentar internacionalment que estava fent passos per resoldre el conflicte. "No ha passat res més", ha ressaltat Artadi, que ha definit -de la mateixa manera que també ho ha fet la dreta espanyola- el canvi de ministres a l'Estat com una. En aquests moviments, qui ha ascendit és, nova ministra de. Després d'assegurar que l'independentisme ha d'aprendre la "lliçó" , la dirigent de Junts ha assenyalat que la seva actitud és, des de, ja va advertir ahir que el futur d'un poble no es pot decidir des d'un "despatx", en referència a com ha de ser la resolució del procés. La posició de l'independentisme està consensuada al voltant dels conceptes d'autodeterminació i amnistia, però cap dels dos és acceptat pel govern espanyol, si més no d'entrada. Sánchez interpreta que amb els indults ja ha fet un gest suficientment generós, i, des del PSC, ha recuperat el discurs basat en refer la convivència a Catalunya. "Per això ens plantegem si caldrà esperar dos anys a la taula de diàleg", ha resumit Artadi després de la reunió de l'executiva.En la trobada setmanal dels dirigents de Junts hi ha tornat a planar el mecanisme ideat per la Generalitat per pagar les fiances imposades pel. La quantitat ha estat avalada per l'(ICF) en absència d'una entitat bancària que s'hagi prestat a col·laborar amb l'executiu. El Govern està pendent del dictamen del(CGE) per validar el decret llei del fons complementari de riscos al Parlament, i poder trobar un banc estranger que avali les fiances de 5,4 milions. El Tribunal de Comptes no es pronunciarà fins aquest dimarts.

